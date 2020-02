Acontece Do Sul para o Canadá: país é o destino preferido dos intercambistas da região sul do Brasil

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

Enquanto na década de 90 eram os bens materiais que estavam em primeiro lugar na lista de aquisições dos brasileiros, atualmente, algumas pesquisas mostram que as pessoas estão gastando mais com experiências. De acordo com o levantamento anual da Associação das Agências Brasileiras de Intercâmbio (Belta), 365 mil brasileiros fizeram intercâmbio em 2018. Só na região Sul, esse número chega a 48 mil. Com relação ao destino do intercâmbio, ainda na região sul, o Canadá é o país preferido nas intenções, com 22,2%, seguido dos Estados Unidos (16,8%) e Irlanda (9,6%).

De acordo com Branco Krieger, especialista em Educação e Carreira no Exterior e proprietário da IE Intercâmbio de Canoas – única agência do município com a certificação da Belta, a qualidade de vida é um dos motivos que fazem o Canadá estar no topo da lista. “É um país muito bem desenvolvido, seguro e com um excelente nível de ensino. Além disso, os pacotes de intercâmbio apresentam os melhores custos-benefícios, uma vez que a moeda é mais barata quando comparada a outros países. Fora as opções de turismo, que são grandes atrativos para os intercambistas”, destaca Branco.

