Inter Em Mato Grosso, Inter encara neste sábado o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

A equipe finalizou na manhã dessa sexta-feira (31) a preparação para o jogo. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após ser derrotado pelo Belgrano-ARG em sua volta aos gramados nesta semana em duelo da Copa Sul-Americana, o Inter agora mira a retomada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (1°), o Colorado enfrenta o Cuiabá, às 18h30min, na Arena Pantanal (Mato Grosso), em partida válida pela sétima rodada do torneio nacional.

A equipe finalizou na manhã dessa sexta-feira (31) a preparação para o jogo. Em Itu (SP), o treino que fechou os preparativos da equipe foi fechado, com privacidade para ajustar os últimos detalhes. O treinador Eduardo Coudet, junto da sua comissão, organizou atividades técnicas e táticas no gramado, contando com praticamente todo elenco à disposição.

Em outra frente, o Inter já conhece as datas em que irá a campo pelas rodadas de 10 a 15 do Brasileirão. Antes desses duelos e após o confronto com o Cuiabá neste final de semana, o Colorado ainda tem dois desafios previamente marcados pelo torneio nacional. No dia 13 de junho (quinta-feira), às 20h, contra o São Paulo, o Inter mandará seu jogo no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Em seguida, no próximo dia 16 (domingo), o duelo contra o Vitória será no Barradão, em Salvador (BA), às 16h.

Confira abaixo o calendário das rodadas de 10 a 15 do Brasileirão:

– 19/06 (QUA) – 21h30min – Internacional x Corinthians – Local a definir;

– 23/06 (DOM) – 16h – Grêmio x Internacional – Local a definir;

– 26/06 (QUA) – 21h30min – Internacional x Atlético-MG – Local a definir;

– 30/06 (DOM) – 18h30min – Criciúma x Internacional – Heriberto Hülse, Criciúma (SC);

– 08/07 (SEG) – 21h – Internacional x Vasco – Local a definir.

Sul-Americana

Já pela Copa Sul-Americana, o Colorado tem mais dois jogos pela frente. O primeiro será contra o Real Tomayapo-BOL, em 4 de junho (terça-feira), no IV Centenário (Bolívia), e o segundo será diante do Delfín-EQU, em 8 de junho (sábado), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

2024-05-31