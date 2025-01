Flávio Pereira Ex-ministro do Trabalho, deputado Ronaldo Nogueira defende “Reforma Administrativa Já”, no governo Lula

Por Flavio Pereira | 25 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O deputado vê excesso de ministérios, além de erros administrativos no governo federal. Foto: Ag. Câmara O deputado vê excesso de ministérios, além de erros administrativos no governo federal. (Foto: Ag. Câmara) Foto: Ag. Câmara

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) defende que o governo Lula dê o exemplo no corte de gastos, começando pela redução do número de ministérios. Para o parlamentar, que já foi ministro do Trabalho no governo de Michel Temer e viabilizou a reforma trabalhista que impulsionou o número de empregos no país, “é muita gente no ministério. Em uma reunião de governo, se cada um falar 10 minutos, serão necessárias mais de 6 horas, e isso é improdutivo”.

Nogueira cita como exemplo o Ministério da Agricultura e Pecuária e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, “pastas que poderiam ser fundidas em uma só”. Ele também critica o fato de o governo Lula não lidar com a realidade e de fugir de suas responsabilidades ao atribuir a alta nos preços dos alimentos a fatores climáticos “e até a Donald Trump”.

“O governo precisa rever sua estrutura, reduzir ministérios e reorganizar competências. Portarias precipitadas e a disparada nos preços dos alimentos são apenas algumas das consequências dessa confusão”, afirma o deputado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira

https://www.osul.com.br/ex-ministro-do-trabalho-deputado-ronaldo-nogueira-defende-reforma-administrativa-ja-no-governo-lula/

Ex-ministro do Trabalho, deputado Ronaldo Nogueira defende “Reforma Administrativa Já”, no governo Lula

2025-01-25