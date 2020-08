Fiergs vê como positiva a flexibilização do modelo de distanciamento controlado no RS

A Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) afirmou que vê como positivas as medidas de flexibilização da bandeira vermelha determinadas pelo governo do Estado no Distanciamento Controlado.

“Entre elas, está a liberação para o funcionamento do comércio e de serviços, mesmo que em horário reduzido, pois para a indústria vender e desovar sua produção, o comércio precisa estar aberto”, disse a entidade.

Quanto à posição da prefeitura de Porto Alegre de manter em funcionamento apenas o que considera essencial, vetando parte do comércio e serviços, a Fiergs afirmou que “estranha que não siga a linha do governo do Estado, lembrando que o Rio Grande do Sul está há 140 dias com limitação de funcionamento das atividades”.

A entidade ressaltou o fato de, com o fechamento de empresas, demissões em massa e comércio sem vendas, aumenta o desespero de quem não pode cumprir seus compromissos financeiros. “Isso provoca o efeito cascata: caixas quebrados, Estado sem arrecadação e população doente também pelos efeitos causados pela pandemia”, destacou a Fiergs.