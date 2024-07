Esporte Fluminense anuncia a contratação de Mano Menezes

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Estreia de Mano no Fluminense será contra o Inter, na quinta-feira (4), no Maracanã. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Estreia de Mano no Fluminense será contra o Inter, na quinta-feira (4), no Maracanã. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Fluminense anunciou, nessa segunda-feira (1º), a contratação de Mano Menezes para ser seu novo treinador. O contrato entre as duas partes vai até o fim de 2024, com uma cláusula para renovação até dezembro do ano seguinte. O treinador já comanda o próximo treino da equipe, nesta terça-feira (2), e a expectativa da diretoria é que ele esteja à beira de campo na próxima partida, contra o Inter, na quinta-feira (4). Junto com o novo técnico, chega o seu auxiliar Sidnei Lobo.

Em coletiva realizada na última terça-feira, Mário Bittencourt havia confirmado que a intenção do clube era de manter Marcão à frente da equipe até o final da temporada. No entanto, as duas últimas derrotas e a situação emergencial fizeram com que o presidente mudasse de ideia e fosse atrás de um novo treinador para ocupar o cargo. Além de Mano, Odair Hellmann também estava no radar do Fluminense.

Ciente do contexto complicado da equipe no Brasileiro, a cúpula de futebol do tricolor, formada por Mário Bittencourt e pelos diretores Paulo Angioni e Fred sentiu a necessidade de contratar um comandante que fosse capaz de montar uma equipe competitiva, principalmente em cima da questão defensiva.

Mano Menezes estava desempregado desde 5 de fevereiro, quando foi demitido do Corinthians. Chegando ao CT Carlos Castilho para ter sua primeira passagem no Fluminense, o treinador só teve uma experiência no Rio em sua carreira, quando comandou o Flamengo, em 2013, por pouco mais de três meses. A passagem pelo rival do tricolor foi decepcionante, e terminou com o comandante pedindo para sair.

Com estilo de jogo quase que antagônico ao de Fernando Diniz, Mano Menezes chegará ao Flu para promover uma ruptura na filosofia tática que era praticada por seu antecessor e tentar tirar a equipe da zona de rebaixamento. Com apenas seis pontos em 39 disputados, o Fluminense ocupa a última colocação do Brasileirão, com cinco pontos a menos que o Vasco, primeiro time fora do Z4.

Já com a provável presença de seu novo comandante, o Fluminense enfrenta o Inter nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, e em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas dois treinos antes do duelo, Mano terá a missão de fazer com que a equipe tricolor reencontre o caminho das vitórias na competição, algo que aconteceu uma única vez, há 10 jogos, quando derrotou o Vasco por 2 a 1.

