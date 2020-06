Inter Goleiro do Inter fala sobre renovação de D’Alessandro: “Ele sabe a hora certa”

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Enquanto aguarda pela volta do andamento da temporada, o Inter promoveu uma série de renovações de atuais atletas do elenco, incluindo os jovens. A ação foi destacada pelo goleiro Marcelo Lomba, em entrevista coletiva virtual. Mas um dos jogadores do grupo ainda gera expectativa quanto à ampliação de contrato: D’Alessandro. A situação, contudo, é vista com tranquilidade pelo companheiro de time.

Ao valorizar as renovações, Lomba aponto que isto é resultado pelo que o time vem apresentando dentro das quatro linhas. E, mesmo que ainda não haja sinalização oficial sobre a ampliação do camisa 10 e capitão, o goleiro afirma que em breve pode surgir uma boa noticia.

“Ficamos felizes. Isto mostra que o clube tem desenvolvido um bom trabalho dentro de campo. Aqui temos um ambiente muito bom, estamos conseguindo alguns resultados. Sobre o D’Alessandro, ele é um bom negociador. Ele sabe a hora certa. Está com capacidade física boa, nos treinos ele voa. Daqui a pouco, sai uma noticia boa”, declarou o dono da meta do colorado.

Com 39 anos completados, D’Ale tem contrato se encerrando no final desta temporada. Mas a expectativa é que o argentino siga em Porto Alegre por mais uma temporada.

Confira outras declarações de Marcelo Lomba:

Negociação de redução salarial

Sempre esperamos um estudo do Inter sobre as finanças. Vou falar apenas do caso do clube, nós nos adiantamos e vendo a real situação falamos que estávamos à disposição para uma redução, que conseguiria equilibrar momentaneamente o clube. Não é um momento fácil, mas estamos com esperança pela retomada. Todo mundo está junto nesse barco.

Possível vantagem sobre os outros clubes com a volta aos treinos antecipada

A gente não pensa nisso. Trabalhamos para dar nosso melhor. Queremos apenas retomar aquele nível de competitividade que tínhamos antes da parada. Acredito que todas as equipes também buscam isso. Vejo clubes com treinamento online, vejo outros já voltando. Cada estado tem sua situação, acredito que vai dar tempo de todo mundo se preparar bem para a retomada do futebol.

Evolução nas atividades

Temos pensado dia após dia. Temos crescido e procurado melhorar. O trabalho não está totalmente aberto. Mas creio que estamos evoluindo. Quando o futebol voltar, vamos estar pelo menos próximo. Nunca ficamos tanto tempo sem jogar bola, mas vamos tentar minimizar isso.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

