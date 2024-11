Rio Grande do Sul Governo gaúcho entrega certificados de reconhecimento aos servidores que contribuíram com o Plano de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

250 servidores participaram das etapas de construção do projeto em diferentes etapas ao longos de seis meses de elaboração. Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec 250 servidores participaram das etapas de construção do projeto em diferentes etapas ao longos de seis meses de elaboração. (Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec) Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec

Em uma cerimônia no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari, nesta terça-feira (5), o governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e da Casa Civil, entregou certificados de reconhecimento aos servidores públicos que atuaram na construção do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do RS.

Ao todo, 250 servidores participaram das etapas de construção do projeto em diferentes etapas ao longos de seis meses de elaboração. No evento, também foi feita uma apresentação do projeto – lançado em 30 de outubro -, que mostra um diagnóstico do Estadp e traça estratégias para alavancar o Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho.

O secretário da Sedec, Ernani Polo, abriu a cerimônia falando da importância do trabalho conjunto para a elaboração não só do plano, mas também da agência de atração de investimento, a Invest RS.

“A agência não só potencializará o trabalho que vem sendo feito pela Sedec, mas também está conectada com várias áreas e secretarias do governo estadual”, disse.

O secretário-executivo da Casa Civil, Paulo Roberto Dias Pereira, lembrou que a elaboração do Plano de Desenvolvimento aconteceu enquanto o Estado também passava pelo processo de reestruturação após os eventos climáticos, o que torna a conclusão deste projeto mais emblemático.

O presidente da Invest RS , Rafael Prikladnicki, reforçou a fala de Polo sobre a agência ter sido um trabalho coletivo. “Tenho um sentimento de orgulho por tudo o que está sendo feito. A agência tem uma estrutura alinhada com o que há de melhor e mais inovador na captação de investimentos e este é um trabalho que vocês ajudaram a construir”, disse ele à plateia de servidores.

A gerente de projeto do Plano de Desenvolvimento pela Casa Civil, Luciane Xerxenesky, lembrou que as oficinas do projeto começaram na semana anterior às enchentes e, que conseguir levar adiante esta iniciativa, em um cenário tão desafiador, mostra a força que as pessoas têm quando se unem por um objetivo comum. “Diante de todas as dificuldades que o momento trouxe, os servidores estavam lá, disponíveis para pensar o futuro do RS. E, por isso, esse certificado é tão importante: é a valorização deste esforço”, disse, emocionada.

Durante a apresentação do Plano de Desenvolvimento, Polo e Luciane explicaram as etapas de sua elaboração. Também foi mostrado que o projeto é alicerçado em três pilares: econômico, analisando a trajetória de crescimento do PIB a partir dos componentes de força de trabalho e produtividade; inclusivo, com foco em indicadores de renda e mercado de trabalho; e sustentável, com estudo de oportunidades selecionadas no contexto ambiental do Estado e seu posicionamento em termos de resiliência climática.

As cinco prioridades estratégicas – capital humano, ambiente de negócios, inovação, infraestrutura e recursos naturais – também foram abordadas durante a apresentação. Polo disse que o RS melhorou nesses aspectos nos últimos anos, mas há muito que se pode fazer para avançar. “Com o mapeamento feito pela equipe do plano, temos acesso aos produtos e serviços com potencial relevante para alavancar a economia do Estado”, explicou o titular da Sedec.

Xerxenesky chamou a equipe técnica para explicar um dos pontos que mais chama a atenção no Plano de Desenvolvimento: a previsão de potencialização do PIB gaúcho, que em um cenário otimista seria de 3% em 2030, e um aumento de PIB per capita entre 2023 e 2040 de 60%.

Foram usados de exemplo países que conseguiram esse crescimento e, a partir de uma análise destas localidades, concluiu-se que o RS tem a capacidade de fazer a transformação necessária para atingir este objetivo. “O Plano irá guiar as ações futuras do RS, sendo importante salientar que não é um projeto de governo , mas sim, de Estado”, ressaltou.

Na ocasião, todos os secretários tiraram fotos com as equipes das secretarias e vinculadas e depois participaram de uma confraternização.

