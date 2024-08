Cláudio Humberto Hotel de Lula no Chile tem suíte por R$ 20 mil ao dia

Por Cláudio Humberto | 7 de agosto de 2024

Sem desperdiçar balas.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

De volta ao Brasil, o presidente Lula trouxe do Chile souvenir característico de todas as viagens internacionais que faz: amarga fatura das hospedagens sempre luxuosas. Entre domingo (4) e ontem (6), Lula e numerosa comitiva com 14 ministros desfrutaram das regalias do The Ritz-Carlton, hotel cinco estrelas de Santiago, entre os melhores do Chile em rankings especializados. A suíte presidencial do lugar oferece diversos mimos em 180 m² ao custo de US$ 3,5 mil, quase R$ 20 mil.

Mansão suspensa

A luxuosa suíte presidencial tem mesa para oito pessoas, escritório, ampla sala com poltronas, além de cozinha própria na unidade.

Dois é bom

O banheiro em mármore conta com hidromassagem para dois e pias duplas. Há ainda outro banheiro na unidade, igualmente luxuoso.

Tem de tudo

O hotel oferece serviços como esqui, ciclismo, noites de jantar temático, pacotes de spa, belíssima piscina, passeios de bicicletas etc, etc…

Open bar

Por cerca de R$ 300,00 Lula ainda pode desfrutar do famoso open bar de bebidas, com espumantes, pisco sour e, neste mês, vinhos selecionados.

Ministro de Lula acusado de roubar emoção do ouro

Lula não viu problema em seu ministro Jucelino Filho (Comunicações) ser indiciado pela Polícia Federal por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva, mas considerou a pressão para demiti-lo ontem, por outras razões. Foi o desgaste da apropriação indébita e adulteração da foto histórica em que atletas americanas reverenciam a brasileira Rebeca Andrade, ouro na ginástica. O governo Lula usou imagens sem autorização para fazer propaganda de um projeto oficial.

Uso do cachimbo

O caso repercutiu no Congresso: para a oposição, as mãos suspeitas na PF de roubar o erário agora são criticadas por roubar imagem alheia.

Vale-tudo antiético

Ao cometer o desatino, a turma esperta do ministro Jucelino cumpriu o objetivo de dar visibilidade à sua propaganda.

Tudo errado

A montagem grosseira excluiu Rebeca da foto e usou as imagens de Simone Biles e Jordan Chiles na propaganda oficial do governo petista.

Ignora que some?

Assim como Lula, o senador do PT Paulo Paim pediu “divulgação das atas” na Venezuela. Mencionou “democracia” 15 vezes no discurso de cinco minutos. Não falou “ditadura” nem “Nicolás Maduro” uma só vez.

Quem viu

Após a ONU finalmente admitir, após 10 meses, que nove funcionários do organismo estiveram envolvidos no ataque terrorista a Israel no 7 de outubro, o ex-deputado Roberto Freire cravou: “É uma vergonha”.

Olimpíada paralela

Internautas fazem enquete para saber qual ministério merece ouro pelo afano e adulteração da foto: Comunicações, por apagar Rebeca Andrade em montagem tosca, ou Esporte, por usar um macaco em post racista.

Sufoco a bordo

Caroline de Toni (PL-SC) passou por apuros enquanto ia para Joinville participar da convenção do PL. O motor do avião que levava a deputada falhou e a aeronave precisou fazer um pouso de emergência.

Sempre nossa conta

Agosto mal começou e o total que o governo Lula torrou com viagens já supera R$ 914,4 milhões este ano, com 335 mil voos. Desse montante, quase R$ 144 milhões foram gastos com viagens internacionais.

Modus operandi

Lembrou agressão à jornalista Delis Ortiz, esmurrada por capangas do ditador Maduro, o tratamento dispensado por segurança de Lula no Chile, agredindo repórteres chilenas. Sindicatos, ONGs etc silenciaram.

Roubo protegido

As vaias no Chile a Lula dão certeza de que sua proteção ao ditador não agrada nem à atrasada esquerda brasileira. Mary Anastasia O’Grady, colunista do Wall Street Journal, foi certeira: enquanto o petista “está até o pescoço” na defesa da ditadura “o venezuelano tenta roubar a eleição.”

Meia furada

O bloqueio de R$ 500 milhões em verbas do Pé-de-Meia ocorreu só três dias após o governo Lula anunciar a ampliação do programa. O corte não parou por aí, o Ministério da Educação terá que bloquear R$ 1,3 bilhão.

Pergunta em Haia

Apoio cúmplice a ditadura sanguinária rende denúncia no Tribunal Penal Internacional?

PODER SEM PUDOR

Sem desperdiçar munição

A política sempre produziu malucos. O ex-governador de Alagoas Silvestre Péricles, certa vez, recebia uma comissão que pretendia a criação de uma Faculdade de Filosofia quando puxou conversa com um dos presentes, padre Teófanes de Barros, educador emérito: “Veja, padre, que blasfêmia: meus inimigos espalham por aí que eu coloco os retratos deles no quintal do Palácio e fico treinando tiro ao alvo.” Homem gentil, o padre concordou: “⁠Que calúnia, governador…” Silvestre seguiu: “⁠Que besteira! Se fosse para atirar eu não ia ficar gastando munição em retratos. No dia que resolver, saio é atirando na bunda deles!”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

* redacao@diariodopoder.com.br

