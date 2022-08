Acontece IMED anuncia investimentos e passa a se chamar Atitus Educação

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

Em evento realizado no Instituto Caldeira, o presidente da Atitus Educação, Eduardo Capellari, anunciou um investimento de R$100 milhões de reais até 2026. Foto: Marcus Berthold/Atitus Educação Foto: Marcus Berthold/Atitus Educação

Na tarde desta quinta-feira (25), em cerimônia realizada no Instituto Caldeira, a IMED, instituição de ensino superior do Rio Grande do Sul, apresentou a sua nova marca e passará a se chamar: Atitus Educação. Além disso, o grupo anunciou um investimento de R$100 milhões de reais até 2026. O valor será destinado à ampliação da presença do grupo no território gaúcho, para inovação no modelo educacional e também à entrada em novos estados.

O novo nome remete à palavra atitude e traduz a proposta da empresa. Presente em Porto Alegre, Passo Fundo e Ijuí, a Atitus Educação planeja o ingresso em quatro novos municípios gaúchos como Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Caxias do Sul e Novo Hamburgo. O projeto também prevê a expansão para Santa Catarina, Paraná e São Paulo. “A tomada de decisão, na verdade, ela foi analítica. (…) Também, o próprio potencial econômico e industrial dessas macrorregiões, que com base nesses critérios, nós selecionamos e definimos elas como alvos”, destaca Daniel Sperb, vice-presidente de Inovação Acadêmica da instituição da Atitus Educação.

Através da aquisição de instituições já existentes, o grupo educacional fará sua expansão. “Nós enxergamos uma grande oportunidade da Atitus ser uma instituição consolidadora desse mercado e ter uma instituição municipária. Estamos caminhando também para a transformação em universidade, multi campi no Rio Grande do Sul”, aponta o presidente da Atitus, Eduardo Capellari.

Em 2022, a instituição completa 18 anos de história, com a presença de 6 mil alunos, oferecendo 19 cursos de graduação. “A gente tem, enquanto Atitus Educação, um desafio muito grande de cumprir um papel que até hoje não foi cumprido pelo setor universitário, que é, genuinamente, se aproximar do mercado”, salienta Sperb. De acordo com vice-presidente de Inovação Acadêmica, a proposta é trazer o mercado para dentro da academia e para dentro dos currículos, fazendo com que as empresas tenham papel ativo na formação dos estudantes.

