Por Redação O Sul | 13 de julho de 2024

Com o resultado, a equipe da Serra Gaúcha avançou às oitavas de final do torneio. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em jogo de volta válido pela terceira fase da Copa do Brasil e disputado nesse sábado (13) no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Inter empatou em 1 a 1 com o Juventude e foi eliminado da competição. Os gols foram marcados por Rodrigo Sam e Enner Valencia. Com o resultado, a equipe da Serra Gaúcha avançou às oitavas de final por ter vencido a partida de ida, no Beira-Rio, por 2 a 1.

Agora, o Colorado volta suas atenções para os playoffs da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (16), às 21h30min, o Inter encara o Rosário Central-ARG no Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina, pelo jogo de ida do mata-mata.

Já o adversário do Juventude nas oitavas de final será definido em sorteio, que será realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As datas bases para os confrontos da próxima fase são os dias 31 de julho e 7 de agosto.

O jogo

A disputa teve de tudo. Neblina, atraso no início da partida, pênaltis perdidos, invasão de campo, agressão a torcedor e expulsão. A partida no Alfredo Jaconi deveria iniciar 16h mas começou apenas às 17h20 em virtude da forte neblina que não permitia aos atletas e arbitragem ter a melhor visibilidade do gramado do estádio. A neblina, que havia se dissipado completamente, retornou aos 13 minutos da primeira etapa. O árbitro paralisou o jogo por alguns minutos e conversou com os goleiros para aí então retomar a partida em seguida. Seis minutos mais tarde, o atacante Erick Farias carimbou o poste de Anthoni de cabeça quase abrindo o marcador para os donos da casa. Aos 23, foi a vez de Valencia dominar na entrada da área e tentar encobrir o goleiro do Juventude, mas acabou chutando para fora.

Com Pablo Fernandez como treinador interino na casa-mata por conta do desligamento de Eduardo Coudet, o Inter pressionava o Jaconero em busca do gol. Wesley, Bustos e Valencia tentaram, sem sucesso, vencer a retranca adversária. No final da primeira etapa, o Juventude foi letal. Aos 51 minutos, numa bola levantada na área em cobrança de escanteio, Rodrigo Sam mandou de cabeça para o gol de Anthoni e abriu o marcador. O segundo tempo reservou ainda mais emoção ao jogo. Logo aos 6 minutos, Wesley foi derrubado por Rodrigo Sam e o juiz marcou pênalti. Alan Patrick foi para a bola e Gabriel defendeu sem dar rebote.

Aos 20, uma nova oportunidade ao Colorado. Wesley tabelou com Alan Patrick que foi derrubado na área. Valencia foi para a cobrança, Gabriel espalmou e Abner afastou. A partir daí, a confusão se instalou no Jaconi. Um torcedor do Inter invadiu o gramado para tentar agredir o atacante Enner Valencia. O torcedor correu em direção ao atacante e jogadores do Juventude precisaram intervir e imobilizar o invasor. Depois da confusão, o árbitro foi chamado ao VAR para revisar o pênalti e mandou a cobrança voltar por invasão de Abner. No entanto, antes da segunda cobrança de Valencia, o juiz foi ao monitor de novo. Dessa vez para revisar a invasão de campo do torcedor Colorado. Alan Ruschel acabou expulso por agressão, após o árbitro ver na imagem que o lateral acertou com um soco o invasor.

Após mais de dez minutos de confusão em campo, Valencia foi para marca da cal e dessa vez empatou a partida. Com um a menos, restou ao Juventude se defender. Já Fernandez colocou a equipe para frente. Saíram Bustos, Robert Renan e Rômulo, entraram Wanderson, Alario e Igor Gomes. Apesar da pressão, o Inter não conseguiu o gol que levaria a partida para a disputa de pênaltis. No final, Vitão empurrou Talliari, que se atirou no chão. O zagueiro do Inter foi expulso e o Juventude comemorou a suada classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

Ficha técnica

– Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Abner e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Luís Oyama, 15min 2T) e Jean Carlos (Luis Mandaca, 15min 2T); Lucas Barbosa (Ewerthon, 34min 2T), Erick Farias (Da Rocha, 34min 2T) e Gilberto (Gabriel Taliari, 43min 2T). Técnico: Roger Machado.

– Inter: Anthoni; Bustos (Igor Gomes, 35min 2T), Vitão, Fernando (Mercado, 45min 1T) e Robert Renan (Wanderson, 35min 2T); Romulo (Alario, 35min 2T), Bruno Gomes (Gabriel Carvalho, 13min 2T), Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley e Valencia. Técnico: Pablo Fernandez (interino).

– Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE), Francisco Chaves Bezerra (PE), Brigida Cirili Ferreira (Fifa-AL) e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP).

