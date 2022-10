Inter Inter empata com o Coritiba e se afasta do líder Palmeiras, que pode ser campeão na próxima rodada

O Inter empatou em 1 a 1 com o Coritiba no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado deste domingo (23), a equipe colorada viu a vantagem do Palmeiras aumentar de oito para 10 pontos (71 a 61). Desta forma, o líder do certame pode ser campeão antecipado do Brasileirão na próxima rodada, no meio da semana.

Caso derrote o Athletico-PR nesta terça-feira (25), em Curitiba, pela 34ª rodada, o Palmeiras chegará a 74 pontos.

Na quarta, às 21h45 (de Brasília), o Inter recebe o Ceará, no Beira-Rio, e se empatar também só poderá atingir a mesma pontuação, mas com cinco vitórias a menos. Isso o impossibilitaria de lutar pelo título pois só faltarão quatro jogos para disputar.

Já o Corinthians tem seis jogos para fazer e no máximo pode chegar a 75 pontos. Caso empate com o Fluminense, nesta quarta-feira, em São Paulo, só poderia atingir 73 e não teria mais como alcançar o Palmeiras.

O empate do Colorado com o Coxa neste domingo mantém o time gaúcho na segunda colocação da tabela de classificação e a sua invencibilidade. Agora são 13 jogos com oito vitórias e cinco empates.

A última derrota do Inter foi para o Fortaleza por 3 a 0, pela 21ª rodada do Brasileirão, no dia 7 de agosto.

O jogo

O Coritiba teve uma melhor atuação no primeiro tempo. Com boa marcação e controlando a bola, o time paranaense assustou logo aos cinco minutos, em chute de Galarza. O Inter tentava nos contra-ataques e quase fez o gol dessa maneira, aos 18, em batida de Alan Patrick que parou em grande defesa de Gabriel.

Na sequência, o Coritiba seguiu em cima e abriu o placar aos 23 minutos. Após escanteio, Luciano Castán mandou de cabeça, após escanteio da direita, e fez 1 a 0. O jogo ficou mais travado a partir daí. O clube da casa recuou um pouco e não ofereceu muito espaço para o time gaúcho, que no máximo arriscava em chutes de fora.

Para o segundo tempo, o Inter mudou a sua postura, atacando mais, e logo foi recompensado. Aos nove minutos, conseguiu marcar com Pedro Henrique, mas o lance foi revisado pelo VAR e anulado por posição de impedimento de Alemão na pequena área. Pouco depois, aos 14, o empate saiu. Após cobrança de falta pela direita, Vitão cabeceou no ângulo esquerdo alto de Gabriel.

A partir daí, pouca coisa de relevante aconteceu em campo. Os times até buscaram o ataque, mas foram pouco efetivos. De destaque mesmo apenas uma situação curiosa com a lesão de um gândula.

Ficha técnica

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Nathan Mendes, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Galarza (Warlley), Jesús Trindade, Bernardo (Juan Diaz) e Boschilia (Régis); Alef Manga e Léo Gamalho. Técnico: Guto Ferreira

Internacional: Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão, Renê e Bustos; Johnny, De Pena, Edenilson, Alan Patrick e Pedro Henrique (Wanderson); Alemão (Brian Romero). Técnico: Sidnei Lobo

Arbitragem: Wagner Nascimento Magalhães (Fifa/RJ), auxiliado por Alexandre Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Tiago Rosa de Oliveira (RJ). Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa) – SP.

