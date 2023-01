Futebol Após finalizar as negociações com o San José Earthquakes, Inter se despede do goleiro Daniel

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Daniel integrava o elenco principal desde 2017. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Internacional concluiu as negociações para vender o goleiro Daniel ao San José Earthquakes, dos Estados Unidos. Cria do Colorado, o atleta deixa o Clube após 89 jogos disputados. Daniel integrava o elenco principal desde 2017.

De acordo com o Inter, foram mais de 10 anos com a camisa colorada, incluindo as categorias de base.

Pelo portal do Clube, a direção agradeceu por tantos anos de dedicação e desejou sorte e sucesso na sequência da carreira do goleiro Daniel com a equipe norte-americana.

Para suprir a demanda da equipe, o Inter oficializou na última semana a contratação do goleiro John na última semana. O acordo de empréstimo junto ao Santos tem validade até o fim de 2023.

Verbalmente, as partes estavam acertadas há algum tempo e o jogador até treinava no CT Parque Gigante. Porém, questões burocráticas faziam com que o anúncio do atleta de 26 anos de idade fosse adiado pelo time gaúcho.

O goleiro John teve sua formação realizada nas categorias de base do Santos, que agora terá a segunda experiência como profissional atuando fora da equipe paulista. No início de 2019 ele atuou por empréstimo na Portuguesa Santista, onde fez 17 partidas pela Série A2 do Campeonato Paulista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol