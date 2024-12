Inter Inter inicia com treino a última semana da temporada 2024

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

Equipe se prepara para a quarta-feira (4), quando receberá no Beira-Rio, o Botafogo. (Foto: Ricardo Duate/Internacional)

Os atletas do Inter voltaram a treinar na tarde dessa segunda-feira (2), iniciando a última semana da temporada 2024. Após o duelo com o Flamengo no Rio de Janeiro, em que perdeu a invencibilidade de 16 jogos, derrotado por 3 a 2, a delegação retornou a Porto Alegre e foi direto ao CT para o treinamento.

O Colorado tem dois confrontos pela frente para fechar o Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (4), no Beira-Rio, o Botafogo será o adversário. Já no fim de semana, o Colorado joga com o Fortaleza, fora de casa.

O trabalho dessa segunda foi fechado. Os jogadores que não iniciaram o jogo no Rio de Janeiro fizeram atividades no gramado. Já a equipe que iniciou a partida fez atividades mais leves na academia.

O elenco volta a trabalhar na tarde desta terça (3), finalizando a preparação para o confronto no Beira-Rio. Com 65 pontos conquistados, o Colorado é o quarto colocado na tabela, já classificado para a fase de grupos da CONMEBOL Libertadores da América.

Erros em série

O técnico Roger Machado admitiu que erros em série fizeram o Inter sofrer os três gols na derrota para o Flamengo, no Maracanã, no Rio. O resultado acabou com a possibilidade de conquistar o título do Campeonato Brasileiro.

“O resultado do último jogo não invalida nada do que fizemos até aqui. Foi um grande ano. Alimentamos a briga. Temos objetivos a curto, médio e longo prazo. A possibilidade de título encerra hoje [domingo]. Queremos colocar o clube na mais alta posição possível. Esperamos casa cheia contra o Botafogo porque será importante para acabar o ano em alta”, disse o treinador após a partida.

