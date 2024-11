Inter Inter vence o Criciúma por 2 a 0 e entra no G4 do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

O time de Roger Resultado marcou 13 partidas de invencibilidade colorada. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter venceu em casa o Criciúma por 2 a 0, na noite dessa terça-feira (5), em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o placar, o Colorado subiu do quinto para o quarto lugar na tabela (56 pontos), dentro da zona de classificação direta para a Copa Libertadores, além de chegar a 13 jogos de invencibilidade.

Marcaram os gols Alan Patrick, em cobrança de falta aos 42 minutos do primeiro tempo, e Wesley, em bela jogada individual aos 45 minutos da etapa complementar. A torcida colorada agora torce por um tropeço do Flamengo, concorrente direto pelo G4 (está na quinta colocação, com 55 pontos) e que enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte (MG) nesta quarta-feira (6): se ganhar, ultrapassa o Inter.

Resumo da partida

O Inter teve a primeira chance aos 5 minutos, com Borré, mas Gustavo tirou para o Criciúma. Em seguida, Bolasie levou perigo à defesa Colorada, mas Rochet segurou. Daí em diante, o jogo seguiu equilibrado, com mais chances para o lado colorado, até que Alan Patrick brilhou.

Alan Patrick presenteou os colorados com uma cobrança de falta aos 42 minutos do segundo tempo. Aos 48, Felipe Vizeu foi expulso após acertar com tudo o rosto do zagueiro colorado Rogel, em jogada temerária dentro da área. O zagueiro colorado precisou de atendimento médico.

No segundo tempo, o Inter tentou ampliar logo no início, com Bruno Tabata, mas o goleiro Gustavo defendeu. Em seguida, o arqueiro sentiu a virilha e precisou ser substituído por Alisson. Aos 14, foi a vez de Thiago Maia tentar fazer o segundo gol colorado.

Wesley soltou uma bomba aos 24 minutos, mas Alisson, que recém havia entrado em campo, defendeu. Aos 34, Wesley foi derrubado por Allano e o Inter pediu pênalti. O árbitro resolveu dar a penalidade, mas voltou atrás depois de conferir no VAR. O atacante colorado ainda recebeu amarelo por simulação no lance.

No apagar das luzes no Beira-Rio, Wesley botou a defesa do Criciúma para dançar e concluiu com um chute cruzado no canto superior esquerdo da goleira do Criciúma, fechando a contagem no Beira-Rio, que no sábado (9) terá o duelo entre Inter e Fluminense (19h).

Já no dia 21, o Colorado encara o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Depois será a vez de receber o Bragantino, novamente em casa, em 24 de novembro. Na sequência, dia 1º de dezembro, o desafio será no Rio de Janeiro, contra o Flamengo.

Ficha técnica

– Inter: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo e Thiago Maia (Bruno Henrique); Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick (Valencia) e Wesley; Rafael Borré (Wanderson). Técnico: Roger Machado.

– Criciúma: Gustavo (Alisson); Claudinho (Allano) Rodrigo Fagundes, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto e Newton; Felipe Mateus (Ronald Lopes,) e Jhonatan (Dudu); Bolasie (Matheusinho) e Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati.

– Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (MG), Luanderson Lima dos Santos (BA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). Quarto-árbitro: Lucas Casagrande (PR). No VAR, Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

