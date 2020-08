Por Redação Rádio Grenal | 19 de agosto de 2020

Após o anúncio da lesão de Paolo Guerrero e a notícia de que o centroavante ficará de fora de toda a temporada, o Inter divulgou um vídeo em suas redes sociais, com recados dos colegas de elenco do peruano, desejando-lhe uma boa recuperação. Guerrero rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e passará por cirurgia nos próximos dias. O vídeo, que tem mais de 2 minutos, conta com a participação de Thiago Galhardo, Victor Cuesta e Rodinei, Marcelo Lomba, Praxedes e Peglow, Patrick, e por fim, Marcos Guilherme, finalizando com a hashtag #ForçaGuerrero.

Confira o vídeo na íntegra:

* Por supervisão de: Marjana Vargas