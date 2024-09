Esporte Jorge Jesus garantiu que o retorno de Neymar não deve acontecer antes de janeiro

Jorge Jesus, técnico do time saudita, atualizou recentemente a condição física do craque brasileiro. (Foto: Divulgação)

Prestes a completar um ano sem entrar em campo, Neymar segue um rigoroso cronograma de recuperação no Al-Hilal após a grave lesão no joelho. Jorge Jesus, técnico do time saudita, atualizou recentemente a condição física do craque brasileiro.

Em coletiva após a vitória sobre o Al Bukiryah por 1 a 0, fora de casa pela Copa do Rei Saudita, o técnico falou sobre Neymar, que não deve entrar em campo em 2024. Jorge Jesus evitou cravar uma data para o retorno do camisa 10, mas garantiu que isso não deve acontecer antes de janeiro. Vale lembrar que o brasileiro não foi inscrito pelo Al Hilal para a Saudi Pro League devido ao seu problema no joelho esquerdo.

Como está a recuperação?

Segundo Jorge Jesus, Neymar é um jogador importante não só para o Al-Hilal, mas para a liga em geral. O técnico afirmou que não pode especificar uma data de retorno, mas que a situação será avaliada em janeiro. Na reabertura da janela de transferências da Arábia Saudita, o astro de 32 anos poderá ser registrado, já que o período permite alterações nas listas dos clubes.

De acordo com a imprensa local, Neymar precisaria de mais dois meses de reabilitação em relação à previsão inicial do Al Hilal. Esta extensão no tempo de recuperação tem sido um desafio tanto para o jogador quanto para o clube, visto que Neymar é uma peça fundamental tanto no campo, quanto economicamente.

Como Neymar se lesionou?

Em 17 de outubro do ano passado, Neymar estava a serviço da seleção brasileira quando sofreu uma grave lesão. Na ocasião, o camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco na derrota para o Uruguai por 2 a 0, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. Essa lesão o obrigou a passar por cirurgia e perder o restante da temporada do Al Hilal.

A expectativa inicial era de que Neymar estivesse disponível para Jorge Jesus nos primeiros meses de 2024/25. No entanto, a fase de recuperação não seguiu conforme o esperado, resultando em sua ausência na lista de inscritos para o Campeonato Saudita.

Neymar no Al-Hilal

O camisa 10 foi contratado pelo Al Hilal em meados de 2023 junto ao PSG em um negócio que pode chegar a 90 milhões de euros (cerca de R$ 550,8 milhões na cotação atual). Ao todo, Neymar tem apenas cinco jogos, um gol e três assistências na Arábia Saudita.

O contrato de Neymar com o Al Hilal é de duas temporadas, cujo valor total, incluindo salário, luvas e acordos comerciais, é de 320 milhões de euros (em torno de R$ 1,9 bilhão). A partir de janeiro de 2025, ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube, levantando questões sobre seus próximos passos na carreira.

A ausência de Neymar é sentida de forma significativa tanto dentro quanto fora de campo. No aspecto esportivo, ele é um desfalque de peso que dificulta o desempenho do Al Hilal nas competições. Já economicamente, sua ausência representa uma perda de visibilidade e marketing para o clube.

Ainda não sabemos o próximo passo do camisa 10 na carreira. Fato é que o Al Hilal conta com Neymar para a metade final da temporada. O Brasil, sob o comando de Dorival Júnior, também aguarda a volta do jogador.

