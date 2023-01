Inter Keiler deve continuar na titularidade do gol do Inter na abertura da temporada de 2023

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Keiller ganhou a posição de Daniel no ano passado Foto: Ricardo Duarte/Inter Keiller ganhou a posição de Daniel no ano passado (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após assumir a titularidade do gol do Inter, Keiller quer manter o destaque positivo durante a temporada de 2023. O defensor de 26 anos, vai iniciar pela primeira vez na carreia como titular do gol Colorado.

O goleiro ganhou respaldo do técnico Mano Menezes pelas atuações na últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Durante esse tempo, sofreu seis gols e fez diversas defesas difíceis. A chance de ser titular apareceu após Daniel, que era titular na época, sofreu um trauma no olho.

De olho no mercado

Após a boa temporada, O Vasco mostrou interesse em contar com o futebol do jogador, mas o clube gaúcho não levou adiante a possível negociação. A direção do Inter quer a continuidade e que o goleiro se firme na posição.

O goleiro estreou com a camisa do Inter em 2017, quando disputou dois jogos. Uma fratura no cotovelo esquerdo o afastou do restante da temporada. Só voltou a defender a equipe em 2022. No total, soma 18 jogos pelo time principal. O jogador tem contrato com o Inter até a temporada de 2024.

