Por Cláudio Humberto | 3 de dezembro de 2021

(Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

Diante da relutância do ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura), o governo Bolsonaro já tem opção para a disputa pelo governo de São Paulo, em 2022. Trata-se do ministro Marcos Pontes, titular da pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação. “Se Tarcísio não quer, Pontes quer”, resumiu fonte qualificada no Palácio do Planalto. Paulista de Bauru, o brasileiro que viajou ao espaço sonha governar o Estado onde nasceu.

Vida partidária

Marcos Pontes tem interesse político. Ele já foi filiado ao DEM, depois ficou no PSB desde 2013 até 2018, quando assinou ficha no PSL.

Segundo suplente

Enquanto Bolsonaro ganhava para presidente, o astronauta era eleito segundo suplente de senador, na chapa do falecido Major Olímpio.

Com o pé no PL

Esta semana, o ministro astronauta fez questão de marcar presença no evento de filiação do presidente ao PL, na última terça (30).

Ministro popular

Bolsonaro considera o titular do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação um dos seus ministros de maior popularidade.

Tucanos vêem corpo mole nas prévias do PSDB

Políticos tucanos de vários Estados atribuem ao presidente estadual do PSDB-SP, Marco Vinholi, a única derrota de João Doria nas prévias de sábado (21). Dos quatro grupos de votação, o governador de São Paulo perdeu apenas entre os vereadores tucanos. A missão de Vinholi era exatamente de localizar e cuidar do voto dos vereadores do partido. Questionado, Vinholi disse que “a pergunta está direcionada para o local errado” e que cuidou só da campanha no Estado, nas prévias.

Apenas 124 votos

A vantagem de Leite entre os vereadores totalizou 124 em 2.858 votos. O gaúcho somou 1.491 e o paulista 1.367.

Ação insuficiente

O insucesso não comprometeu o resultado final, mas ficou a sensação de que a derrota de Doria poderia ter sido evitada.

Iniciativa tardia

Dias antes das prévias, coordenadores da campanha de Doria foram enviados a todos os Estados, mas a iniciativa pode ter sido tardia.

Só Fux desempata

Muitos que vendiam a derrota de André Mendonça agora dizem que o temor é o “poder de desempatar decisões” do futuro ministro. Ignoram até que só o presidente do STF tem a prerrogativa do desempate.

Bye, bye corona

O Brasil anunciou oficialmente ter superado os 90% do público-alvo vacinado com ao menos uma dose contra covid. Outra boa notícia é que 12 estados e o DF já têm mais de 60% da população imunizada.

Novo diretor-executivo

O delegado Sandro Avelar, um dos mais admirados da corporação, é o novo diretor-executivo da Policia Federal. Ele já foi secretário de Segurança do DF e adido policial à embaixada do Brasil em Londres.

Apenas um soluço

A queda de 0,1% no PIB, “festejada” por setores da mídia, inspira cuidados, mas, para o mestre em Economia e Mercados Allan Augusto Gallo Antonio, não há previsão de recessão econômica em 2022.

Difícil produzir

Relatório da Confederação Nacional da Indústria (CNI) confirma que a inflação atual não decorre de alta demanda, mas baixa oferta: 68% das indústrias têm dificuldade de abastecimento de insumos.

Jovens e espertos

O petista Lula lidera as intenções de votos na Bahia com 50,4%, segundo o Paraná Pesquisa. Seu pior resultado é entre os jovens de 16 a 24 anos, mesmo assim o ex-presidiário tem 45% da preferência.

Contra o câncer

O deputado Weliton Prado (Pros-MG) é autor do requerimento para criação da primeira Comissão Especial de Combate ao Câncer. Prado é um conhecido batalhador pelas causas da saúde na Câmara.

Roubalheira

Presidente da Conexis, associação das telecoms, Marcos Ferrari disse esta semana que só no 1º semestre de 2021, 2,3 milhões de metros de cabos de rede foram roubados. Aumentou 15% em relação a 2020.

Pensando bem…

…o Auxílio Brasil vai garantir a ceia de Natal de muitas famílias e o Vale Gás permitirá cozinhar tudo.

PODER SEM PUDOR

Manhas do Malvadeza

O admirado jornalista Luiz Cláudio Cunha entrevistava ACM, então governador da Bahia, para a revista Playboy. Quando publicada, a entrevista ganhou um título magnífico, inspirado no filme do baiano em Glauber Rocha: “Deus e o Diabo na terra do Sol”. O almoço estava no final quando o telefone tocou. Era Clóvis Rossi, da Folha. ACM não queria deixar de atender, tampouco falar. Ele já havia parado de comer, mas meteu uma garfada na boca e pegou o telefone: “Aô, bubo bem?” – saudou, de boca cheia. Constrangido, Rossi se desculpou por interromper o almoço e desligou.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

