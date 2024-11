Esporte Mike Tyson e Jake Paul estão suspensos do boxe após luta de oito rounds no Texas

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Famoso por "liquidar" os combates no começo, Tyson foi derrotado, por pontos, após oito rounds. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o fim da aguardada luta entre Jake Paul e Mike Tyson, que terminou com a vitória por pontos do YouTuber Paul, ambos os lutadores enfrentarão uma suspensão que os deixará fora dos ringues. Paul, de 27 anos, que conquistou a decisão unânime dos jurados sobre Tyson, de 58, está proibido de subir em um ringue para a prática de boxe pelo Departamento de Licenciamento e Regulamentação do Texas, Estado americano onde a luta foi realizada.

O mesmo vale para Tyson, que não participava de uma luta desde que lutou contra Kevin McBride em 2005. Ambos os lutadores deverão ficar afastados dos ringues por, no mínimo, 24 dias.

O Departamento exige um período de descanso de três dias para cada round disputado. Como a luta-exibição durou oito rounds completos, ambos os lutadores devem descansar por no mínimo 24 dias. Após a luta, Tyson e Paul teriam passado por avaliações médicas para garantir que dos dois tivessem sofrido ferimentos graves ou concussões.

Mas o “gancho” dos atletas poderia ter sido pior. Caso a luta tivesse terminado por ação do juiz, a suspensão valeria por 30 dias. Em caso de nocaute, o período de descanso forçado seria de, no mínimo, 60 dias.

No entanto, a chande de nocaute era mínima na contenda, já que Tyson e Paul usaram luvas acolchoadas de 14 onças.

Sete derrotas

Famoso por “liquidar” os combates no começo, Tyson foi derrotado, por pontos, após oito rounds. Esse resultado se junta a outros seis em sua vida profissional.

Tyson começou a carreira em 1985 e a sua primeira derrota nos ringues só veio cinco anos depois, em fevereiro de 1990, contra o americano Buster Douglas. Sua segunda derrota (em luta contra o americano Evander Holyfield) teve um intervalo de mais seis anos. Tyson quebrou recordes. Ele se tornou o boxeador mais jovem a ganhar os cinturões mundiais de pesos pesados ​​do WBC, WBA e IBF. Ele também foi a primeira pessoa na história a deter todos esses títulos ao mesmo tempo.

Veja abaixo todas as derrotas de Tyson em sua carreira:

– Buster Douglas (fevereiro de 1990);

– Evander Holyfield (novembro de 1996);

– Evander Holyfield (junho de 1997);

– Lennox Lewis (junho de 2002);

– Danny Williams (julho de 2004);

– Kevin McBride (junho de 2005);

– Jake Paul (novembro de 2024).

“O ‘Melhor’ MikeTyson teria destruído Jake Paul em 90 segundos. Tyson, de 58 anos, fez 8 rounds contra um boxeador muito mais apto e capaz, com metade de sua idade. Zombe dele o quanto quiser, mas Mike tem coração de leão, bolas de aço e sempre será uma lenda absoluta”, comentou no X o jornalista esportivo britânico Piers Morgan, fazendo referência aos memes que circulam nas redes a respeito da derrota de Tyson.

Ao final da luta deste sábado (16), Paul enalteceu o seu opositor: “Primeiramente, Mike Tyson, é uma honra gigante. Vamos aplaudi-lo, ele é uma lenda. Ele é o melhor de todos os tempos. Eu admiro ele, me inspiro nele, e não estaria aqui hoje se não fosse por ele. Esse homem é um ícone e é uma honra apenas poder lutar com ele. Ele é o homem mais durão e malvado do planeta”. As informações são da revista Monet e do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/mike-tyson-e-jake-paul-estao-suspensos-do-boxe-apos-luta-de-oito-rounds-no-texas/

Mike Tyson e Jake Paul estão suspensos do boxe após luta de oito rounds no Texas

2024-11-16