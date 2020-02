Inter Mirando o Grenal de sábado pelo Gauchão, o Inter realizou um treino fechado

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

O Inter está quase pronto para o primeiro Grenal do ano. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

A preparação colorada para a próxima decisão da temporada segue forte no CT Parque Gigante. Depois de se classificar para a terceira fase preliminar da Libertadores, o foco da equipe é no Grenal do fim de semana, que vale uma vaga na final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho 2020. Inter e Grêmio se enfrentarão pela primeira vez neste ano, no sábado (15), às 16h30min, no Beira-Rio, pela semifinal do Estadual.

O segundo treinamento da equipe mirando o confronto foi realizado com portões fechados para a imprensa, nesta quinta-feira (13), no CT. O técnico Eduardo Coudet optou pela privacidade para ajustar detalhes do time e testar alternativas para a partida. Com a melhor campanha do Gauchão, o Inter busca mais uma vitória para seguir seu caminho rumo ao 46º título gaúcho da história alvirrubra. Ainda será feita mais uma atividade, na tarde desta sexta-feira (14), finalizando a preparação para o jogo.

Antes do treino, o atacante Paolo Guerrero concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa. O peruano, que renovou contrato com o Clube até o fim de 2021, projetou os próximos desafios do Inter na temporada.

“Desde que começaram os campeonatos são jogos decisivos. Estamos muito concentrados, focados, treinando bem. Cada vez melhorando para o time ir se ajustando. O time tem se comportado bem, com muita intensidade e essa pegada não pode faltar”, afirmou.

No Inter desde agosto de 2018, o camisa 9 foi artilheiro do Colorado na temporada 2019, tendo marcado 20 gols no ano. No total, Guerrero tem 44 jogos pelo Clube e 21 gols.

