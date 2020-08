Divulgado nesta quarta-feira (5), o mais recente boletim da Secretaria Saúde acrescentou 3.016 testes positivos de coronavírus no Rio Grande do Sul, ampliando para 76.563 o número de casos confirmados desde março no Estado – apenas 27 (5%) dos 497 municípios gaúchos ainda não tiveram ao menos um habitante infectante. Já o número de mortes chegou a 2.163, com a inclusão de 64 vítimas.

As perdas humanas mencionadas pelo documento ocorreram nos últimos dias e foram reunidas na lista a seguir, após o envio dos dados pelas prefeituras, em um processo cuja integralização pode demorar um período maior ou menor, conforme cada caso.

Observa-se, também, que os idosos se mantêm como segmento populacional mais vulnerável à infecção por Covid-19. Desta vez, a vítima de maior idade é um homem de 101 anos, morador de Igrejinha (Vale do Paranhana). O recorde, porém, pertence a um ancião de 105 anos que faleceu em Porto Alegre no dia 23 de julho.

Vítimas

– Alvorada (homem, 74 anos);

– Alvorada (homem, 77 anos);

– Bagé (homem, 69 anos);

– Barão (homem, 56 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 70 anos);

– Bom Princípio (homem, 65 anos);

– Canoas (mulher, 74 anos);

– Canoas (mulher, 64 anos);

– Canoas (homem, 71 anos);

– Canoas (mulher, 69 anos);

– Carlos Barbosa (mulher, 86 anos);

– Charqueadas (homem, 74 anos);

– Charrua (mulher, 60 anos);

– Eldorado do Sul (homem, 86 anos);

– Farroupilha (homem, 62 anos);

– Garibaldi (homem, 73 anos);

– Gramado (homem, 66 anos);

– Gravataí (mulher, 93 anos);

– Gravataí (mulher, 79 anos);

– Gravataí (mulher, 64 anos);

– Gravataí (mulher, 74 anos);

– Gravataí (mulher, 62 anos);

– Gravataí (homem, 86 anos);

– Igrejinha (homem, 85 anos);

– Igrejinha (homem, 101 anos);

– Montenegro (homem, 47 anos);

– Nova Santa Rita (mulher, 90 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 76 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 85 anos);

– Passo Fundo (homem, 71 anos);

– Pelotas (homem, 60 anos);

– Pelotas (homem, 74 anos);

– Porto Alegre (mulher, 82 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (mulher, 86 anos);

– Porto Alegre (mulher, 89 anos);

– Porto Alegre (homem, 67 anos);

– Porto Alegre (homem, 66 anos);

– Porto Alegre (homem, 87 anos);

– Porto Alegre (homem, 63 anos);

– Porto Alegre (mulher, 99 anos);

– Porto Alegre (homem, 62 anos);

– Porto Alegre (mulher, 90 anos);

– Porto Alegre (homem, 75 anos);

– Rio Grande (homem, 72 anos);

– Rio Grande (homem, 44 anos);

– Rio Grande (mulher, 89 anos);

– Santo Antônio das Missões (mulher, 80 anos);

– São Jerônimo (homem, 50 anos);

– São Leopoldo (homem, 35 anos);

– São Leopoldo (mulher, 71 anos);

– São Leopoldo (mulher, 82 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 72 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 68 anos);

– Sede Nova (mulher, 71 anos);

– Taquara (homem, 72 anos);

– Taquara (homem, 51 anos);

– Três Coroas (homem, 61 anos);

– Veranópolis (mulher, 65 anos);

– Viamão (homem, 93 anos);

– Viamão (mulher, 58 anos);

– Viamão (mulher, 69 anos);

– Viamão (mulher, 71 anos);

– Viamão (mulher, 85 anos).

(Marcello Campos)