Polícia Operação do Ministério Público combate o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em cidades gaúchas e em penitenciárias

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão em Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Sapucaia do Sul e em três penitenciárias Foto: MP/Divulgação Foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão em Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Sapucaia do Sul e em três penitenciárias. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público deflagrou a Operação Laços de Família nesta quinta-feira (17). Foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão em Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Sapucaia do Sul e em três penitenciárias: Estadual de Venâncio Aires, Estadual do Jacuí e Modulada Estadual de Charqueadas, as duas últimas em Charqueadas.

A operação envolveu mais de 200 agentes das três instituições em ações realizadas simultaneamente contra todos os alvos. O objeto da operação é o enfrentamento aos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro praticados na região de Cachoeira do Sul por organização criminosa chefiada a partir do Vale do Sinos.

As investigações se iniciaram em janeiro deste ano e foram conduzidas pelo Ministério Público e pela Brigada Militar, com colaboração operacional e de inteligência da Polícia Civil.

A partir da análise do material apreendido, o Ministério Público irá firmar convicção para oferecer denúncia. Por determinação legal e em razão de não estar finalizada, a investigação encontra-se sob sigilo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia