Rio Grande do Sul Pela primeira vez em quase três meses, nenhuma região gaúcha está sob bandeira vermelha no mapa do distanciamento controlado

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Configuração inédita foi atribuída pelo Palácio Piratini à melhora nos indicadores da pandemia. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini

Divulgado nesta sexta-feira (25), o novo mapa provisório do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul traz todas as 21 regiões do sistema classificadas sob bandeira laranja, que indica risco epidemiológico médio para coronavírus. Trata-se da primeira rodada sem qualquer área gaúcha com status vermelho (alto risco) em quase três meses. A evolução foi atribuída à melhora nos indicadores da pandemia.

O “lay-out” preliminar da 21ª rodada prevê um prazo de 36 horas (até o começo da manhã de domingo) para que prefeituras e entidades regionais encaminhem recurso ao Comitê de Crise do Palácio Piratini. Como de praxe, os pedidos serão avaliados até a segunda-feira (28), com publicação das respostas à tarde. O mapa definitivo entrará em vigor no dia seguinte, válido por uma semana.

A configuração foi anunciada pelo governador Eduardo Leite em transmissão ao vivo. “Depois de um final de junho e a maioria de julho com grande crescimento em intensidade e velocidade na ocupação de leitos de UTI para Covid, observamos a partir do final de julho uma suavização da curva”, relatou. “Em agosto houve estabilização agora o indicador começou a cair, ainda que de forma lenta.”

O chefe do Executivo alertou, porém, que isso não significa um sinal-verde para o relaxamento da prevenção do contágio: “É preciso manter os cuidados, para evitar o retorno de bandeiras vermelhas. Se temos uma situação menos arriscada nesse momento, é porque a população compreendeu a importância dos protocolos e porque ampliamos em mais de 100% os leitos hospitalares de UTI”.

Situação inédita

Esse cenário totalmente “alaranjado” ainda não havia ocorrido no Rio Grande do Sul. O Estado já havia registrado, porém, uma combinação de bandeiras laranjas e com duas amarelas (risco baixo) na oitava rodada, no período de 30 de junho a 6 de julho. Desde então, o mapa vinha abrigando, em maior ou menor proporção, status laranjas com vermelhos.

Na 20ª rodada do Distanciamento Controlado, quatro regiões (Novo Hamburgo, Cruz Alta, Santo Ângelo e Porto Alegre) estavam classificadas em vermelho. A melhora nos indicadores de capacidade de atendimento das macrorregiões e do Estado fez com que a média ponderada das quatro regiões caísse, sendo possível classificá-las em laranja.

Alerta epidemiológico

Em todo o território gaúcho, observou-se a melhora de todos os indicadores, em especial no que se refere a novas hospitalizações, que caíram 25%, e na quantidade de óbitos, com redução de 19%. “Com isso, sobraram mais leitos livres nos hospitais”, frisou o Palácio Piratini.

Mesmo com o aumento do contingente de internados por outros motivos, a queda do número de casos de coronavírus nos hospitais e a abertura de novos leitos levaram a um aumento na proporção de unidades livres para cada uma ocupada por pacientes de Covid.

No entanto, a equipe do Comitê de Crise que monitora o sistema chama a atenção para o crescimento acentuado, nos últimos sete dias, de novos registros de hospitalizações pela doença nas regiões de Santa Maria e Bagé: na primeira a alta totalizou 61,7% (34 para 55 casos), ao passo que na outra esse índice foi de 50% (oito para 12).

