Presidente do Inter esclarece contato com Luiz Adriano após diagnóstico de Guerrero

Logo após o anúncio da baixa de Paolo Guerrero para o restante da temporada, diversos nomes passaram a ser especulados como possíveis substitutos para o ataque colorado. Um deles, inclusive, ganhou mais repercussão: Luiz Adriano, do Palmeiras. Mas, em entrevista à Rádio Grenal, o presidente Marcelo Medeiros esclareceu a situação.

Além da perda dos três pontos no Rio de Janeiro, contra o Fluminense, o saldo da rodada do Brasileirão se tornou ainda mais negativo para o Inter. O centroavante Paolo Guerrero foi diagnosticado com uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito. O que o deixará de fora do restante da temporada, conforme o comunicado do clube.

Sem o artilheiro da equipe, surgiu a necessidade de se avaliar o mercado para solucionar a perda e, assim, as especulações de nomes. O que mais ganhou força foi o de Luiz Adriano, através de próprios familiares do jogador do Palmeiras, que manifestaram o desejo de o ver de volta em Porto Alegre.

Em entrevista à Grenal, o presidente colorado confirmou que contatou o empresário do atleta, mas para esclarecer a situação. “Na verdade, em razão da triste lesão do Guerrero, os familiares do Luiz Adriano fizeram uma provocação ao presidente do Inter. Talvez eles tenham alguma informação ou influência que eu não tenha”, apontou Medeiros, que ainda pontou: “Jamais vou ligar para o altera que tenha contrato vigente com outro clube. O que fiz foi ligar para o empresário do Luiz Adriano. Agora, no final da tarde ele me ligou. O atleta agradeceu esse movimento do Inter, mas tem contrato até 2023”.

Fora do restante da temporada, Guerrero irá realizar cirurgia nos próximos dias. Enquanto isso, a direção do colorado terá o trabalho de analisar opções para o técnico Eduardo Coudet: “Tem vários nomes pipocando nas redes sociais e até no meu whatsapp. Nós temos que ser cautelosos e cirúrgicos para dar a ferramenta certa que o Coudet precisa, para dar continuidade ao trabalho”.