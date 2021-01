Porto Alegre Primeira turma do Curso de Formação para Cuidadores de Idosos inicia aulas práticas

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2021

Aprendizado é voltado aos cuidados diários, assistência às necessidades e atividades básicas, como locomoção e higiene pessoal. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Aprendizado é voltado aos cuidados diários, assistência às necessidades e atividades básicas, como locomoção e higiene pessoal. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

A primeira turma do Curso de Formação para Cuidadores de Idosos, da SES (Secretaria da Saúde), iniciou as aulas práticas do currículo nesta semana em Porto Alegre. No total, são quatro aulas práticas focadas no dia a dia do idoso com algum grau de dependência.

O curso tem um total de 80 horas-aulas ao longo de quatro meses, entre conteúdo teórico e prático e ofertado para 25 alunos de nível médio.

O objetivo da formação é habilitar e capacitar tecnicamente profissionais e leigos sobre o envelhecimento para a atuação como cuidadores de pessoas idosas em ambiente domiciliar ou institucional. A realização é uma parceria entre ESP (Escola de Saúde Pública) e do Departamento de Ações em Saúde, ambas da SES.

O curso tem caráter multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e demais especialistas em saúde com experiência e formação voltadas para a geriatria e gerontologia como professores.

O foco é nos cuidados diários, assistência às necessidades e atividades básicas de vida, como locomoção, medicamentos e higiene corporal. As aulas promovem a prevenção à violência, direitos humanos e sociais das pessoas idosas, incluindo o estatuto do idoso. Ainda aborda as diferenças entre o envelhecimento ativo, saudável ou patológico (senil).

Nova turma

As inscrições para a segunda turma do Curso de Formação para Cuidadores de Idosos estarão abertas entre os dias 1º e 22 de fevereiro, pelo site da ESP. A previsão é de formato híbrido, com parte remota, nas aulas teóricas, e parte presencial, no caso das aulas práticas.

O curso terá início em 29 de março de 2021, com uma carga horária de 80 horas, na modalidade Mobile learning híbrida utilizando o smartphone como tecnologia mediadora dos momentos não presenciais do curso.

O curso é oferecido a cuidadores familiares já atuantes, cuidadores de pessoas idosas institucionalizadas e as pessoas da comunidade que tem interesse pelo curso, e pela ocupação de cuidador de pessoas idosas.

O objetivo é formar cuidadores de idosos, familiares ou leigos de nível médio, pela construção de conhecimentos teóricos e práticos sobre o envelhecimento e cuidado diário, capazes de habilitá-los para a prática de cuidados à saúde e bem-estar da pessoa idosa, no âmbito domiciliar e/ou institucional, visando à promoção do cuidado integral, convívio familiar e comunitário, além da melhoria da saúde e da qualidade de vida.

