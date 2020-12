Grêmio Provável escalação: quem deve ir a campo para Santos x Grêmio

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira (16) em busca de uma vaga na semifinal da Libertadores. A partir das 19h15min, o Tricolor enfrenta o Santos na Vila Belmiro pela partida de volta das quartas de final da competição sul-americana. No jogo de ida, na Arena, o empate em 1 a 1 deu uma vantagem à equipe paulista por conta do gol qualificado. Um empate em 0 a 0 classifica o Santos; 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis; e qualquer outro empate é favorável ao Grêmio. Se uma das equipes vencer, ela avança para a penúltima fase da Libertadores, onde enfrenta Boca Juniors ou Racing.

SANTOS

O técnico Cuca não conta com dois dos seus principais jogadores: Soltedo (COVID-19) e Diego Pituca (suspenso). Pará e Jobson não estão confirmados na partida por dores musculares.

O provável Santos tem: John, Pará (Madson), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jobson (Jean Mota); Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.

GRÊMIO

Maicon é o principal desfalque gremista, já que está no departamento médico. A principal dúvida é a presença de Jean Pyerre, já que o meia gremista está se recuperando do desconforto que sentiu no último jogo contra o Guarani. Incerteza também pelo lado direito por opção do técnico Renato: joga Pinares ou Luiz Fernando.

O provável Grêmio tem: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Pinares (Luiz Fernando), Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

