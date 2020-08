Por Redação Rádio Grenal | 27 de agosto de 2020

Vencer o Caxias por 2 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho deixa o Grêmio com uma mão na taça do estadual. Com gols de Pepê e Éverton, o tricolor mostrou sua superioridade em campo e conseguiu uma boa vantagem para chegar tranquilo na partida do próximo domingo, na Arena. Com o resultado, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença que será tricampeão do Gauchão.

Após a partida em Caxias do Sul, o técnico Renato Portaluppi falou sobre essa vantagem conquistada, mas deixou claro que não vê isso como algo definitivo para a conquista do título: “Em uma final, qualquer vantagem é vantagem. Você jogar pelo empate já é uma grande vantagem. Com dois gols, leva uma grande vantagem. Ainda mais por jogar em casa, mas não está nada definido. O Caxias sempre nos deu trabalho, como hoje. Ainda não conseguimos o título. Temos mais 90 minutos pela frente“.

Renato ressaltou que o compromisso e o foco serão os mesmo na partida na Arena, e aproveitou para elogiar a equipe do ténico Rafael Lacerda, que chegou até a empatar a partida, mas teve o gol anulado pelo VAR: “Sabíamos que jogariam por uma bola. Alertei para não fazer falta desnecessária. Saiu aquele gol, mas estava impedido. O Caxias sempre deu trabalho, é bem dirigido e tem uma equipe boa. Temos uma vantagem, mas não está nada definido. Eles terão nosso respeito. É uma vantagem, mas a concentração e foco serão os mesmos. O pensamento na partida será que está 0 a 0 “.

Um dos elogiados da noite foi o autor do segundo gol da partida, Éverton, que com um chute de fora da área, marcou o seu primeiro com a camisa do Grêmio: “Everton é um grande jogador e é mais uma grande contratação da diretoria e do presidente do Grêmio. Há uns dois anos atrás tentei trazer ele e não consegui. Ele vai nos ajudar bastante”.

A grande final do Gauchão 2020 acontece neste domingo, às 16h, na Arena do Grêmio. O tricolor chega com vantagem e pode perder por até um gol de diferença para se tornar campeão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas