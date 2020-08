RS - FUTEBOL/GAUCHAo 2020 /GREMIO X CAXIAS - ESPORTES - Lance da partida entre Caxias e Gremio disputada na noite desta quarta-feira, no estadio Centenário, em Caxias do Sul, valida pela primeira partida da grande final do Campeonato Gaucho 2020. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 27 de agosto de 2020

Autor do segundo gol da vitória gremista por 2 a 0 sobre o Caxias, Everton, falou em entrevista coletiva sobre a sensação de balançar as redes pela primeira vez com a camisa tricolor, e sobre sua convivência com os colegas de grupo. “Só tenho coisas boas para falar do grupo. Me trataram muito bem. Até comentei com o Maicon, que parece que faz tempo que faço parte do grupo […] Eu me sinto bem, me sinto confiante. Na estreia ainda faltava um pouco de ritmo e entrosamento”, disse o camisa 11.

Com um chute de fora da área, Everton marcou um belo gol que selou a vitória tricolor no primeiro jogo da final do Gauchão. Além de comemorar o primeiro gol, o atacante vê que possui potencial para se desenvolver mais no time de Renato Portaluppi: “Para mim é muito importante fazer gol. Te deixa mais leve, te deixa mais solto. É só o começo, tenho muito a melhorar ainda“.

O jogo de ida da final do Gauchão foi o seu segundo com a camisa do Grêmio, mas Everton ainda não conseguiu iniciar uma partida como titular. No Centenário, o atacante entrou aos quatro minutos do segundo tempo no lugar de Pepê, que deixou o gramado com um desconforto na coxa esquerda. “Sobre a questão física, me sinto bem. Falta um pouco de ritmo, mas isso pego jogando. Não sei como está a situação do Pepê, mas se precisar de mim, estou pronto“, comentou.

Com poucos dias de Grêmio, Everton já pode conquistar um título. A partida deste domingo, contra o Caxias, vai coroar o campeão gaúcho 2020. Por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, o tricolor pode perder por até um gol de diferença, que mesmo assim ficará com a taça: “É importante fazer história em um clube como o Grêmio. Acabo de chegar e, em 10 dias de clube, posso levantar uma taça importante. Claro que faltam 90 minutos, respeitando o Caxias, mas vamos trabalhar bastante para conseguir esse título”, finalizou o atacante.

* Por supervisão de: Marjana Vargas