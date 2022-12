Polícia Rio Grande do Sul registra queda nos casos de roubo com morte

10 de dezembro de 2022

Estado registrou um latrocínio em novembro, menor número para o mês desde 2002. (Foto: EBC)

Com um caso de roubo com morte (latrocínio) em novembro, o Rio Grande do Sul chegou ao seu menor número de registros desse para tipo para o décimo-primeiro mês do ano desde 2002, quando a Secretaria da Segurança Pública (SSP) passou a divulgar periodicamente as estatísticas criminais do Estado. A comparação com o mesmo mês no ano passado mostra redução de 50% – foram duas ocorrências na época.

No acumulado de janeiro a novembro, a queda foi de 18,5%: se em igual período do ano passado foram 54 casos, dessa vez o indicador ficou em de 44. Trata-se de menor total da série histórica também sob tal base comparativa, inclusive em Porto Alegre, onde houve redução 50% (14 para sete ocorrências).

Homicídios

Em novembro, foi registrada uma alta de 13,1% no número de homicídios no Estado em comparação com o mesmo mês do ano passado. Apenas em Porto Alegre o aumento chegou a 111,8%, ou seja, a cidade continua responsável pela persistência na alta do indicador.

De acordo com as autoridades do Rio Grande do Sul, a principal causa são os conflitos entre facções criminosas, no âmbito da disputa por territórios para o tráfico de drogas e outros crimes. O Estado foi cenário de 147 assessinatos em novembro. Na capital gaúcha foram 36 registros.

Feminicídios

Também voltaram a apresentar alta, pelo segundo mês seguido, os casos de feminicídio no Estado. Em novembro, dez mulheres perderam a vida por razão de gênero, enquanto no mesmo mês de 2021 foram nove vítimas.

No acumulado dos 11 primeiros meses do ano, a alta também persiste, com 100 casos. São nove a mais que o número registrado em igual período do ano passado.

“A violência contra a mulher é um crime de difícil combate, pois na grande maioria das vezes acontece silenciosamente dentro do seio familiar”, ressalta a SSP-RS. “Das 100 vítimas do ano passado, 79 não possuíam medida protetiva de urgência vigente e 51 sequer tinham registro de ocorrência anterior contra o agressor.”

O órgão estadual acrescenta: “Para incentivar as denúncias e proporcionar às vítimas um ambiente acolhedor e seguro, as forças de segurança se empenharam no desenvolvimento de estratégias inovadoras que criem esse ambiente de coragem para a vítima sair do ciclo da violência”.

Roubos de veículos

Os roubos de veículos também apresentaram queda em novembro. Foram registrados 383 casos, 6,1% a menos do que no ano anterior. No acumulado de 2022, esse crime igualmente permanece em baixa, com 9,1% menos ocorrências do que em 2021, porcentagem que representa 411 veículos que deixaram de ser roubados no RS.

Na Capital gaúcha também foi verificada retração, de 19,9%. Esse tipo de crime foi cometido 125 vezes em novembro. Já no acumulado do ano, a retração foi de 8,8%, o que representa 154 veículos a menos em comparação com 2021″, ressalta o texto divulgado pela SSP-RS.

