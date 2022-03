Filipe Guerrero Gracia Saiba como aliviar sua dor no punho

Por Filipe Guerrero Gracia | 13 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A dor no punho acontece principalmente devido a movimentos repetitivos, o que pode levar à inflamação dos tendões na região ou compressão dos nervos locais resultando em dor, como é o caso da tendinite, da síndrome de Quervain e da síndrome do túnel do carpo, por exemplo, podendo ser tratada com terapia manual, repouso e ou uso de anti-inflamatórios.

Em algumas situações, a dor no punho pode ser acompanhada por inchaço na região, mudança de cor e rigidez da articulação, sendo indicativo de situações mais, podendo ser recomendada a imobilização do punho, realização de cirurgia e de sessões de terapia manual.

A entorse do punho é uma das causas de dor no punho, podendo acontecer ao levantar pesos na academia, carregar uma sacola pesada ou ao praticar esporte de contato físico. Além da dor no pulso, é possível também notar inchaço na mão que surge após algumas horas depois da lesão. Neste caso a imobilização e repouso se fazem necessárias nos primeiros momentos, assim como a utilização de remédios para dor e inflamação. A procura em um segundo momento de um profissional de confiança se fará necessária para evitar problemas futuros.

No caso das fraturas, podem acontecer devido a quedas ou pancadas que podem acontecer durante a prática de atividade física, por exemplo, como ginástica, boxe, vôlei ou futebol. Assim, quando há fratura no punho, é possível sentir dor intensa no pulso, inchaço no local e alteração da cor do local, sendo necessária a procura pelo traumatologista para realização de exames para saber a gravidade da fratura.

Nas doenças inflamatórias os punhos são umas das partes que mais sofrem. Ao realizar movimentos repetitivos como passar o dia digitando no computador, limpando a casa, lavando a louça, fazendo força para virar chaves, apertar tampas de garrafas, ou até mesmo tricotar. Esse tipo de esforço repetitivo causa uma sobrecarga nos tendões, fazendo com que estes inflamem e resultem na dor no punho. As tendinites são frequentes e estão presentes em hábitos do dia a dia como mexer no celular, uso do computador entre outros.

A síndrome do túnel do carpo acontece principalmente como consequência de alguns desses movimentos repetitivos e surge devido à compressão do nervo que passa pelo punho e inerva a palma da mão, o que resulta em dor no punho, formigamento da mão e alteração da sensibilidade. A síndrome de Quervain é uma situação que também leva à dor no punho e também está ligada à realização de atividades repetitivas, principalmente que exigem esforço do polegar, como passar muitas horas jogando videogame com o joystick ou no telefone celular, por exemplo.

Porém, existem alguns simples exercícios para dor no punho que podem ajudar a fortalecer a musculatura e evitar as dores e que podem ser feitos em casa. Basta esticar os seus braços, deixando-os bem retos, e fechar seus dedos no centro da mão, deixando apenas o polegar para fora. Abra e feche a mão por 10 vezes e então repita do outro lado. Mantenha sua mão espalmada e reta, dobrando o polegar em direção à palma da sua mão. Tente fazer com que ele toque o dedo mindinho o máximo que puder. Fique assim por alguns segundos e depois retorne à posição inicial. Repita por mais 10 vezes e então faça o mesmo com o polegar da outra mão. Quando surgir alguma dor repentina, você pode fazer esse exercício. Deixe suas mãos em formato de um “C” e desenhe no ar a letra “O” enquanto gira apenas o seu punho. Repita algumas vezes até passar o desconforto. Para quem sofre com artrite, esse exercício é fundamental. Estique o braço deixando a palma da mão para baixo. Então pressione-a com a sua outra mão, mantendo a posição até sentir os tendões bem esticados. Repita por 10 vezes e então faça o mesmo com a sua outra mão.

Filipe Guerrero Gracia – Osteopata

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Filipe Guerrero Gracia