Tecnologia Samsung vai passar a oferecer atualizações para quatro versões do Android

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O evento Galaxy Unpacked também foi marcado pelas apresentações oficiais da família Galaxy S22. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Samsung anunciou no evento Galaxy Unpacked, realizado nesta quarta-feira (9), que vai passar a oferecer atualizações para até quatro versões do Android com a interface One UI nos modelos das séries S, Z e A, bem como em tablets da marca sul-coreana.

Até então, os dispositivos da empresa recebiam suporte garantido para até três versões do sistema operacional do Google. Além de uma nova variação para o SO, os celulares também vão ter cinco anos de pacotes de segurança.

Modelos anunciados

1-Série Galaxy S: S22, S22 Plus, S22 Ultra, bem como S21, S21 Plus, S21 Ultra, S21 FE e os próximos dispositivos da linha S;

2-Série Galaxy Z: Z Fold 3, Z Flip 3 e os próximos dispositivos da linha Z;

3-Série Galaxy A: próximos dispositivos selecionados da linha A;

4-Galaxy Tablets: Tab S8 , S8 Plus, S8 Ultra e os próximos dispositivos da série Tab S.

Longevidade

Dentre os dispositivos citados pela Samsung, os celulares Galaxy S22, S21 FE e os tablets Tab S8 foram lançados com o Android 12 pronto para uso. Isso significa que eles vão receber até a versão 16 do robozinho com a interface One UI.

Já a série Galaxy S21 e os dobráveis Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 foram lançados com o Android 11 e ambos já foram atualizados para a versão 12. Sendo assim, é esperado que eles recebam o upgrade até a compilação 15 do SO.

Nova política

Com essa mudança na política de suporte, a Samsung superou até o compromisso do próprio Google nos aparelhos Pixel, que oferece apenas três atualizações com as novas versões do Android. Rumores já apontavam para uma alteração desse patamar.

“Muitos de nossos clientes estão optando por manter seus dispositivos por mais tempo e hoje estamos levando nosso compromisso com a inovação um passo adiante para garantir que nossos usuários aproveitem a melhor experiência móvel possível por mais tempo”, afirmou o presidente e chefe de negócios MX da Samsung, TM Roh.

A marca sul-coreana agora está apenas um ano atrás do padrão adotado pela Apple nos iPhones. A Maçã dá aos seus aparelhos pelo menos cinco anos de upgrades e atualizações do iOS, que é a maior política existente no mundo dos smartphones.

Lançamentos

O evento Galaxy Unpacked também foi marcado pelas apresentações oficiais da família Galaxy S22 e da série de tablets Tab S8. A versão dos celulares topo de linha com o chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 também vai chegar para o Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia