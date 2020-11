Inter Santos x Inter: Escalações, desfalques, arbitragem e transmissão

14 de novembro de 2020

Jogo é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Divulgação / S.C. Internacional Foto: Divulgação / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 14 de novembro de 2020

O confronto entre Santos e Internacional abrem a 21º rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O colorado entra em campo para defender a liderança da competição, enquanto o Santos, sétimo colocado, tenta a recuperação para retornar ao G-4.

Santos

A equipe paulista chega para o duelo após a eliminação na Copa do Brasil e um empate com o Bragantino, equipe da parte de baixo da tabela, na última rodada do Brasileirão. Muito desfalcado, o peixe tenta contornar os acontecimentos da última semana, já que o elenco passou por um surto de Covid-19. Dez jogadores, além de Cuca e Cuquinha, testaram positivo para o coronavírus. O clube chegou até a pedir o adiamento da partida junto à CBF, mas não obteve o aval. Desta forma, a equipe que entra em campo nesta tarde contará com novidades. Dos dez jogadores infectados, seis são titulares. Além disso, o elenco também não conta com Soteldo, que está na seleção venezuelana. A novidade é o retorno do artilheiro da equipe, Marinho, que retorna de suspensão e deve ser titular.

Provável Santos: John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres, Felipe Jonatan; Ivonei, Lucas Lourenço (Guilherme Nunes), Arthur Gomes (Wagner Leonardo); Marinho, Lucas Braga e Kaio Jorge.

Inter

Líder do campeonato com 36 pontos, o Inter chega para a partida buscando, além da manutenção da liderança, a primeira vitória de Abel Braga, novo comandante colorado. No Brasileirão, não vence há três rodadas, e ainda vem de uma derrota para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para este jogo, Abel não poderá contar com Heitor, suspenso pelo cartão vermelho contra o Coritiba. Além disso, no meio-campo, Patrick teve uma lesão constatada na coxa direita e ainda testou positivo para covid-19. Nonato também contraiu a doença e fica de fora. Rodrigo Moledo segue fora se recuperando de uma lesão no púbis e Johhny ainda viaja com o a seleção dos EUA.

Provável Inter: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel e Victor Cuesta, Uendel (Moisés); Rodrigo Lindoso, Edenilson e Peglow (Praxedes); Marcos Guilherme, Thiago Galhardo e Abel Hernández.

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);

Árbitros auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF);

Árbitro de vídeo: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);

Transmissão

A Rádio Grenal transmite a partida com narração de Haroldo de Souza, comentários de Luiz Carlos Reche, reportagem de Bruno Flores, plantão de Rogério Bohlke e análise de arbitragem de Diego Real. O esquentando o jogo tem início às 14h.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

