Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

"A vibração do vestiário é um sentimento muito parecido com o da arquibancada", comparou o comandante colorado. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Após o empate de 1 a 1 entre Inter e Flamengo na noite de quarta-feira (30), o técnico Roger Machado valorizou o resultado, obtido com um gol do atacante colorado Enner Valência aos 43 minutos do segundo tempo. Ele elogiou o empenho dos jogadores e o apoio da torcida no estádio Beira-Rio lotado para o duelo, que muitos consideram um dos melhores desta edição do Campeonato Brasileiro.

“A vibração no vestiário, para mim, é um sentimento muito parecido com o da arquibancada”, declarou em entrevista à imprensa. “Sentimos por não ter vencido, afinal produzimos bastante, mas estou orgulhoso porque o torcedor não desistiu de nos incentivar até o último instante. Isso é muito importante. A energia ajuda na construção de uma equipe resiliente, que não se entrega e que não aceita a derrota.”

Com 53 pontos, o Inter ocupa o quinto lugar na tabela, atrás de Flamengo (55), Fortaleza (57), Palmeiras (61) e Botafogo (64). O ingresso no G-4 (o grupo de classificação para a Copa Libertadores) depende da manutenção da boa fase da equipe gaúcha – que acumula 12 partidas de invencibilidade – nas sete rodadas finais da competição.

Próximos jogos

– 5 de novembro (terça): Inter X Criciúma (Porto Alegre).

– 8 de novembro (sexta): Inter X Fluminense (Porto Alegre).

– 20 de novembro (quarta): Vasco X Inter (Rio de Janeiro).

– 24 de novembro (domingo): Inter X Bragantino (Porto Alegre).

– 1º de dezembro (domingo): Flamengo X Inter (Rio de Janeiro).

– 4 de dezembro (quarta): Inter X Botafogo (Porto Alegre).

– 8 de dezembro (domingo): Fortaleza X Inter (Fortaleza).

2024-10-31