Por Redação O Sul | 22 de março de 2020

Um terremoto de magnitude 5,3 atingiu o norte de Zagreb, capital da Croácia, provocou a morte de um adolescente, deixou desabrigados e destruiu prédios neste domingo (22).

Segundo a agência de notícias croata Hina, a vítima tinha 15 anos. “Recebemos um chamado de um edifício que desabou e encontramos um adolescente inconsciente sem sinais vitais”, afirmou Zarko Rasic, responsável pelo setor de emergências de Zagreb.

De acordo com o Centro Alemão de Geociências GFZ, o tremor aconteceu a 10 quilômetros de profundidade. “Durou mais de 10 segundos. De longe, o mais forte que eu já senti”, disse uma testemunha. Segundo ela, o abalo foi seguido por vários tremores secundários.

A sismóloga croata Ines Ivancic disse que o tremor foi forte, mas que os prejuízos ainda não podem ser contabilizados. A torre da Catedral de Zagreb foi danificada pelo terremoto.

O ministro do Interior da Croácia, Davor Bozinovic, apelou através de uma rede social para que as pessoas que tiveram de deixar suas casas mantenham distância nas ruas. O país luta para conter a disseminação do novo coronavírus. Até agora, a Croácia registrou 206 casos e uma morte.

