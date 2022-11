Mundo Turista é expulsa e agredida após subir na pirâmide de Chichén Itzá, no México

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

Durante sua subida, os visitantes que estavam lá embaixo começaram a repreendê-la e pedir que ela fosse presa. "Prisão, prisão!", algumas pessoas gritavam

Um turista subiu os mais de 90 degraus do Templo de Kukulcán, monumento localizado na zona arqueológica de Chichén Itzá, na península mexicana de Yucatán. Durante sua subida, os visitantes que estavam lá embaixo começaram a repreendê-la e pedir que ela fosse presa. “Prisão, prisão!”, algumas pessoas gritavam.

Após sair da cerca que circunda o complexo, vários turistas começaram a jogar água nela, empurrá-la e puxar seus cabelos. Outros vieram pedir seu sacrifício. As imagens correspondem a um vídeo publicado no domingo e, após o ocorrido, o Instituto Nacional de Antropologiae História (INAH) informou, através de comunicado, que o monumento não sofreu quaisquer danos. O visitante foi entregue ao Ministério da Segurança Pública, que aplicará as sanções administrativas correspondentes, embora as autoridades não tenham especificado nenhum valor.

Os usuários das redes sociais apelidaram a turista de “Senhora Chichén Itzá”. Nas imagens é possível ver como depois de chegar ao topo do templo, com os gritos dos visitantes ao fundo, a turista começa a dançar. “Espero que te multem”, afirmou um visitante nas imagens viralizadas. A mulher deixou o complexo após a chegada de um agente de segurança do monumento.

A Lei Federal de Monumentos do México prevê multas que variam de 34.574 a 172.870 pesos (de R$ 9,5 mil a R$ 47,7 mil) em relação a este assunto.

Chichén Itzá é considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Dados do INAH indicam que a zona arqueológica foi a mais visitada de todo o país de janeiro a setembro, tendo este ano totalizado dois milhões de turistas, segundo dados preliminares. Depois dela, vêm as de Teotihuacán, no Estado do México (com 1,4 milhão de turistas); e Tulum, em Quintana Roo (com quase um milhão de visitantes).

