Tecnologia Twitter demite dois executivos e interrompe contratações

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

As mudanças ocorrem em meio ao processo de compra da empresa por Elon Musk, o homem mais rico do mundo. (Foto: Freepik)

O Twitter comunicou aos seus funcionários a demissão dos chefes das áreas de consumo e receitas. A empresa também anunciou uma pausa nas contratações e uma revisão nas vagas em aberto, segundo a agência de notícias Reuters.

O chefe da divisão de consumo do Twitter, Kayvon Beykpour, usou a rede social para confirmar a saída da companhia. O executivo, que está em licença paternidade, informou que deixará a empresa após 7 anos.

“Esta não é a forma nem o momento que eu pensei em deixar o Twitter, e esta não foi uma decisão minha. Parag [Agrawal, CEO do Twitter] me pediu para sair depois de me informar que ele quer levar a equipe em uma direção diferente”, publicou Beykpour.

A empresa também demitiu o chefe da divisão de receita, Bruce Falck. Ele comentou sobre a saída em seu perfil na rede social e agradeceu aos colegas com quem trabalhou nos últimos cinco anos.

“Conseguimos alcançar os resultados que obtivemos através do seu trabalho árduo – a receita trimestral não mente. Procure no Google”, escreveu Falck.

Em um tuíte que foi excluído em seguida, ele publicou: “Me inspirando no meu bom amigo Kayvon Beykpour, vou esclarecer que também fui demitido por Parag Agrawal”. Beykpour e Falck haviam assumido seus cargos no início de 2022.

Em comunicado aos funcionários, Parag Agrawal disse que a empresa não conseguiu atingir metas de crescimento de usuários e de receita que havia estabelecido em 2020.

A ideia era alcançar US$ 7,5 bilhões em receita anual e 315 milhões de usuários diários até o final de 2023, mas os objetivos foram retirados do balanço mais recente. A companhia terminou 2021 com receita anual de US$ 5 bilhões e 217 milhões de usuários diários.

As mudanças no comando do Twitter ocorrem em meio ao processo de compra da empresa por Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Em abril, a empresa afirmou que seu conselho de administração aceitou uma oferta de US$ 44 bilhões feita pelo magnata.

A transação ainda precisa ser aprovada por acionistas e órgãos regulatórios, mas a expectativa é de que ela seja concluída ainda este ano.

Raio-X

O Twitter foi criado em 2006 por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone e Evan Williams. Inicialmente, a ferramenta permitia mensagens de apenas 140 caracteres, anos depois o número foi dobrado. No início, o foco estava em publicar tuítes por meio de SMS.

Atualmente, a rede social conta com 217 milhões de usuários ativos diariamente.

Cinco anos após virar empresa de capital aberto, em 2018 teve seu primeiro lucro da Bolsa de Valores. Após acordo com o bilionário Elon Musk, o Twitter voltará a ser uma companhia de capital fechado.

