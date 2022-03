Tecnologia Twitter ganha editor de GIFs, comunidades e botão de “não curti”; veja como usar os novos recursos

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

As funcionalidades estão sendo liberadas aos poucos e devem chegar em breve para todos os usuários. (Foto: Reprodução)

Twitter lançou recentemente três novos recursos em seu aplicativo para Android e iOS (sistema do iPhone). Algumas mudanças estão sendo liberadas aos poucos e, por isso, podem não estar disponíveis para todos os usuários.

Entre as novidades, está um editor de GIFs, que facilita a criação de imagens animadas para serem usadas em tuítes. Por enquanto, ele está disponível somente no iOS.

A rede social também liberou uma função de comunidades, em que usuários podem participar de grupos com base em seus interesses, e um botão de “dislike”, voltado para sinalizar comentários indesejados. Confira abaixo como funcionam os novos recursos:

Editor de GIFs

O Twitter começou a liberar na última terça-feira (22) um recurso para ajudar usuários a criarem GIFs (imagens animadas). A funcionalidade está disponível para usuários do iOS e, segundo a rede social, chegará em breve ao Android.

Como criar GIFs no Twitter:

— No iOS, abra a área de escrever um novo tuíte (ou de responder a uma publicação);

— Clique no ícone de câmera;

— Selecione o botão “GIF”, que aparece ao lado de “Vídeo” e “Capturar”;

— Grave a imagem animada e selecione “Usar GIF”.

— O aplicativo voltará à página para escrever o tuíte e, então, será possível publicar.

Comunidades

O Twitter também ganhou o Comunidades, que permite participar de grupos com outras pessoas a partir de interesses em comum, de um jeito parecido com o que acontecia no Orkut e o que está disponível no Facebook.

O recurso já está disponível no app do Twitter para Android e iPhone, e na versão web. Com ele, alguns tuítes podem ser direcionados apenas para os participantes da comunidade, sem chegar para todos os seguidores do perfil.

Como participar das Comunidades do Twitter:

O atalho de Comunidades fica oculto para quem ainda não faz parte de nenhuma. Para entrar na primeira, é preciso ser convidado ou usar tuítes que divulgam um grupo, como o que o Twitter fez quando anunciou a expansão para o Android.

Na ocasião, a rede social divulgou comunidades sobre design, moda, astrologia, música e até o jogo Wordle – veja os grupos aqui. Para entrar em um grupo, basta clicar na foto do tuíte e, em seguida, selecionar “Participe”.

Após entrar na primeira comunidade, o usuário pode ver uma seção com publicações desses grupos. A página pode ser acessada no celular, pelo atalho que fica entre os ícones de busca e notificações, e no computador, pelo menu lateral.

Para publicar algo na comunidade, abra a janela de publicar um tuíte e, depois, clique em “Qualquer pessoa” para selecionar a audiência. Escolha uma das comunidades, crie o conteúdo e selecione “Tweetar” para enviar.

Botão de “dislike”

O Twitter começou a testar em fevereiro um botão de “dislike” (ou “não curti”) para os usuários sinalizarem que não desejam ver um determinado tipo de conteúdo nas respostas a um tuíte. A funcionalidade foi liberada para alguns usuários de Android e iPhone.

O recurso é representado por uma seta para baixo e aparece nas respostas entre os ícones de curtir e compartilhar. Os usuários que reprovarem uma determinada resposta ficam em anonimato e seus nomes não aparecem nem mesmo para o autor da resposta.

Segundo o Twitter, a ferramenta está sendo usada para marcar respostas ofensivas ou irrelevantes. O recurso não será usado para definir a ordem em que as respostas são exibidas, mas servirão para a plataforma entender quais conteúdos os usuários querem ver.

