Acontece Redesim abrange 281 municípios do RS

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Prefeito de Rio Pardo, Rafael Reis Barros e secretário da JucisRS, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves, na assinatura do Convênio Foto: Ascom/Rio Pardo Foto: Ascom/Rio Pardo

A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – RedeSim – já totaliza 281 municípios gaúchos, representando 90% das micro e pequenas empresas beneficiadas no estado. Dos 497 municípios, 56,53% já fazem parte da Rede. A iniciativa é uma parceria da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JucisRS –, Sebrae/RS e Prefeituras. Rio Pardo é um dos municípios mais antigos do RS, agora com a assinatura do convênio da Redesim, os empreendedores terão mais agilidade para abrirem seus negócios. A última cidade a aderir à Rede foi Doutor Ricardo.

A implantação da Redesim no estado teve início em 2014 e todos os órgãos estaduais responsáveis pelo licenciamento fazem parte do processo: Receita Federal do Brasil (RFB), Vigilância Sanitária/RS, Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente/RS e Secretaria Estadual da Fazenda. Entrada única de dados cadastrais, processos simplificados, redução do tempo e extinção da duplicidade de documentos são algumas das vantagens que a Redesim disponibiliza para os usuários do novo sistema.

O secretário-geral da JucisRS, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves, em sua fala, disse que a integração de Rio Pardo é mais um importante passo no processo de sensibilização da Rede no estado, já que é mais uma etapa da Junta Digital. Ele destacou o esforço das três esferas de governo: federal, estadual e municipal na consolidação do projeto da Redesim nos 281 municípios gaúchos.

Para o coordenador da Redesim na JucisRS, Silvio Ramão, com a entrada única de dados, o empreendedor tem mais facilidade em conseguir o alvará para abertura de sua empresa. Segundo ele, com a simplificação de todo o processo (abertura, alteração, baixa e legalização de empresários e de pessoas jurídicas), Rio Pardo terá um maior desenvolvimento e geração de renda e empregos. “Esse avanço permitirá aos empreendedores um caminho mais célere e eficaz para o registro e licenciamento de suas empresas”, explica.

O prefeito de Rio Pardo, Rafael Reis Barros, agradeceu aos presentes e, principalmente aos contadores que contribuíram para a implantação da Redesim naquela cidade, assim como todos os envolvidos no processo. Também destacou que a nova ferramenta será fundamental para impulsionar o crescimento econômico naquela Região.

O Sebrae/RS foi representado pelo técnico em Políticas Públicas do Sebrae/RS, Marcio Benedusi.

