Inter Após vitória do Inter no Grenal, Roger destaca a união do grupo: “Os atletas abraçaram a proposta”

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Grenal 443 foi o primeiro clássico de Roger Machado no comando do Inter. (Foto: S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a vitória do Inter no Grenal 443, o treinador Roger Machado ressaltou a união do grupo e afirmou que os jogadores abraçaram a proposta de trabalho apresentada pela comissão técnica. Com gol de Rafael Borré, o Colorado venceu o Grêmio por 1 a 0, no sábado (19), e ficou na sexta posição da tabela do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos. Válido pela 30ª rodada, o primeiro clássico gaúcho com Roger no comando do clube foi acompanhado por mais de 48 mil torcedores no Beira-Rio.

Com o resultado, o Inter chegou a dez jogos de invencibilidade no torneio nacional, com sete vitórias e três empates. Disputado diante do maior público registrado em Grenais no novo Beira-Rio, o duelo de sábado também foi o quarto clássico consecutivo encerrado com triunfo do Colorado na temporada.

“A gente sabe que aqui no Sul, na nossa aldeia, o clássico vale muito mais que os 3 pontos, e em alguns debates era visto como o começo da próxima temporada. E a união do grupo eu acho que mostra justamente o abraço dos atletas à proposta de trabalho que a gente trouxe conosco na nossa chegada há três meses. O jogador é movido à confiança e o que a gente apresentou aos atletas era uma proposta viável de fazer se eles se dedicassem, se eles entendessem e aceitassem a liderança daqueles que estavam chegando, e isso é metade do trabalho. […] A gente sabia que esse grupo deveria brigar por nada menos do que a parte de cima da tabela. […] Eu penso que esse grupo adquiriu uma causa bem importante, que é marcar a história desse clube”, afirmou Roger.

O Inter volta a campo no sábado (26), fora de casa, diante do Atlético-MG. Depois, em um duelo que havia sido adiado, a equipe colorada receberá o Flamengo no Beira-Rio, no dia 30 (quarta-feira).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/apos-vitoria-do-inter-no-grenal-roger-destaca-a-uniao-do-grupo-os-atletas-abracaram-a-proposta/

Após vitória do Inter no Grenal, Roger destaca a união do grupo: “Os atletas abraçaram a proposta”

2024-10-20