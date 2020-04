Rio Grande do Sul Braskem entrega kits de higiene para prefeituras gaúchas

14 de abril de 2020

A Braskem realizou nesta terça-feira (14) a entrega de 8,5 mil kits com água sanitária, detergente e barras de sabão de coco e de glicerina para as prefeituras de Montenegro, Nova Santa Rita e Triunfo. Os produtos serão doados para famílias socialmente vulneráveis desses municípios em meio à pandemia de coronavírus.

Nesta -feira (15), ocorre a entrega de outros 200 kits para a comunidade Vila Mangueira, em Rio Grande. A ação vai beneficiar cerca de 30 mil pessoas. Em todo o Brasil, a Braskem fará a entrega de 50 mil kits de higiene. A empresa também vai doar 1.266 cestas básicas para famílias que atuam na reciclagem, sendo 536 no RS.

A Braskem também se uniu a parceiros da cadeia da química e do plástico para doar materiais essenciais para o combate ao novo coronavírus nos hospitais da rede pública. A resina termoplástica doada, no total de 370 toneladas, pode produzir mais de 60 milhões de máscaras ou mais de 1 milhão de aventais. Trata-se do polipropileno, matéria-prima para produção do não-tecido.

No RS, o produto será fabricado pela parceira Fitesa e doado em conjunto com a empresa para ser usado em máscaras cirúrgicas e aventais de proteção. A empresa também doou 10 mil caixas de hipoclorito para diluição ou uso como água sanitária.

