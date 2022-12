Porto Alegre Dia Nacional do Samba: Mercado Público de Porto Alegre tem diversas atrações nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Programação inclui artista-surpresa, de fora do Estado. (Foto: Arquivo/EBC)

Em meio às comemorações do Dia Nacional do Samba, o Mercado Público de Porto Alegre (Centro Histórico) recebe diversas atrações musicais a partir do meio-dia desta sexta-feira (2). São 12 horas de programação variada, com grupos gaúchos e uma atração-surpresa de fora do Estado, tudo com transmissão simultânea pelas redes sociais.

Durante o evento também será formalizada a criação do Fórum Municipal do Samba, com integrantes da prefeitura, Conselho Municipal de Cultura, comunidade musical e personalidades como Vera Daisy Barcellos, Mario Terra e Vera Quintana.

O coletivo tem por finalidade promover a discussão e implementação de políticas destinadas a fortalecer o protagonismo dessa manifestação fundamental na cultura popular. Vale lembrar que o Dia Nacional do Samba está incluído no calendário de datas comemorativas da capital gaúcha.

Programação

– 11h30min: axé nos altos do Mercado com povo de terreiro.

– Meio-dia: almoço no mercado com grupo Cara 6 e bailarinos.

– 13h15min: roda de música com Samba do Irajá.

– 16h: roda de samba na volta do mercado com Murilo e Banda.

– 18h: Roda de samba com coreografia do Seu Zé.

– 19h: Samba no Mercado e Claudio Barulho com Banda.

– 20h: Negras em Canto e Grupo Puro Samba.

– 21h: Grupo Puro Asthral.

– 22h: Samba do Arvoredo.

– Meia-noite: Encerramento com “Oração ao Sambista”.

(Marcello Campos)

