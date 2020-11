Rio Grande do Sul Em novo mapa provisório do distanciamento controlado, o Rio Grande do Sul volta a ter regiões sob bandeira vermelha e amarela

6 de novembro de 2020

Após uma semana apenas com bandeiras laranjas (risco médio para coronavírus), o novo mapa provisório do sistema de distanciamento controlado classificou em vermelho (alto risco) três das 21 regiões gaúchas, devido à piora em indicadores da pandemia: Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo. Outra novidade é o retorno de bandeiras amarelas (baixo risco), nas áreas de Erechim e Bagé.

Já as demais 16 regiões estão na cor laranja. A configuração definitiva será divulgada pelo Comitê de Crise do Palácio Piratini na segunda-feira (9), após análise de recursos por prefeituras e entidades locais. Trata-se da vigésima-sétima rodada do modelo (que está completando seis meses de adoção no Rio Grande do Sul). O novo desenho terá vigência de sete dias, a partir de terça-feira (10).

As regiões de Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo apresentaram piora nos indicadores e passaram para bandeira vermelha. Nas áreas de Erechim e Bagé, por sua vez, foi constatada a melhora. Os dados podem ser conferidos de forma detalhada em distanciamentocontrolado.rs.gov.br

A macrorregião Missioneira, de modo geral, apresentou crescimento de 17,8% na ocupação de leitos clínicos por pacientes de Covid, fechando a quinta-feira (5) com 99 hospitalizações, maior patamar dos últimos 30 dias. Em termos de casos confirmados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o avanço foi de 5,2%, com 40 pacientes.

Em âmbito estadual, o grupo de monitoramento constatou estabilidade em todos os indicadores, com variações inferiores a 5%. “Como pontos negativos, nos quais os indicadores mostraram piora, estão o número de internados com síndrome respiratória aguda grave [SRAG] em leitos de UTI, que cresceu 3%”, frisou o governo gaúcho. “O número de óbitos aumentou 4% e a quantidade de leitos livres caiu 3%.”

Contabilizando-se os pacientes internados por outras causas, nesta semana houve leve aumento no número de leitos de UTI ocupados. Com a manutenção do total de estruturas desse tipo no Rio Grande do Sul, percebe-se uma estabilidade na proporção de leitos livres para cada ocupado por paciente de coronavírus nas últimas quatro semanas.

Cogestão

Das 21 “Regiões Covid”, apenas Uruguaiana, Bagé e Guaíba não aderiram ao sistema de cogestão com o governo gaúcho no distanciamento controlado. As demais 18 adotam protocolos alternativos às bandeiras definidas pelo Palácio Piratini: Santa Maria, Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado.

As regiões em cogestão classificadas em bandeira vermelha podem adotar regras de bandeira laranja, e as classificadas em laranja podem adotar protocolos de bandeira amarela, basta que enviem protocolos próprios adaptados à Saam (Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios).

A adoção de protocolos alternativos não altera as cores do mapa definitivo, que será divulgado após análise dos recursos pelo Gabinete de Crise, na tarde de segunda-feira, por meio de notícia publicada no site do governo do Estado. A vigência das bandeiras da 27ª rodada começa na primeira hora de terça-feira e termina às 23h59min de segunda-feira (16).

