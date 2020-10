Inter Inter assina documento para modernização do Gigantinho

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Na foto, Lamana Paiva (Vice de Negócios Estratégicos), Carlos Konrath (Presidente da OPUS), Marcelo Medeiros (Presidente do Inter), Guinther Spode (Presidente em exercício do Conselho Deliberativo) e Cicão Chies (Presidente da DCSET) Foto: Divulgação / S.C. Internacional Foto: Divulgação / S.C. Internacional

Na tarde desta terça-feira (13), o Conselho de Gestão colorado, por intermédio do presidente Marcelo Medeiros, e o vice-presidente de Negócios Estratégicos Lamana Paiva firmaram um memorando para a remodelação e modernização do Gigantinho em parceria com o consórcio OPUS/DCSET. O acerto, no entanto, ainda precisa passar pela votação dos conselheiros do Clube.

“Hoje é um dia importante para o Sport Club Internacional e toda sua torcida. Estamos realizando um sonho, que será a modernização do nosso Gigantinho. Será nosso cartão de visitas para todos aqueles que vierem a Porto Alegre”, comemora Lamana Paiva.

O presidente do Conselho Deliberativo, Guinther Spode, também saudou o compromisso: “É com muita satisfação que acabo de receber todo o dossiê do projeto de modernização do Gigantinho, para ser apreciado pelo plenário do Conselho Deliberativo”.

Já pela parte dos parceiros colorados na obra, Cicão Chies, representante do consórcio Opus e DC7, comemorou o acerto: “A DCSET e Opus, empresas originariamente gaúchas, se sentem orgulhosas e felizes. É histórico para nossas empresas de realizar este sonho. Nossa meta é transformar o Gigantinho um dos lugares mais espetaculares do Brasil”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

