Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Há dois anos, a Lojas Benoit é apoiadora do projeto Envelhecimento Jovem, da Casa de Amparo Mão de Deus, de Montenegro. O princípio básico do Projeto é a preocupação em repensar a velhice como uma etapa de vida que deve ser valorizada, com práticas e ações necessárias para a evolução sobre o conceito do envelhecimento na contemporaneidade.

O projeto é executado desde 2013 pela Associação Beneficente Casa de Amparo Mão de Deus, que se preocupa e se esforça para poder dar um atendimento digno e humano aos seus abrigados, priorizando a busca da efetivação dos direitos à vida, à saúde, à cultura, ao esporte, ao lazer, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária dos idosos.

