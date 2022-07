Tecnologia ONG oferece 480 bolsas para curso de TI com apoio do Google e Bid Lab

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

A iniciativa é destinada a jovens de 18 a 29 anos que concluíram o ensino médio na rede pública de ensino. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Diante da crescente demanda por novos profissionais na área de tecnologia da informação (TI), a Junior Achievement Brasil (JA Brasil), o Google e o BID Lab estão abrindo novas turmas para o programa TECH.JA. São 480 bolsas de estudo a nível nacional, sendo 40 delas para os jovens do Rio Grande do Sul.

A iniciativa é destinada a jovens de 18 a 29 anos que concluíram o ensino médio na rede pública de ensino e que tenham uma renda de até dois salários mínimos por membro da família. Para fazer o curso não é necessário conhecimento ou experiência anterior, apenas ter interesse em atuar na área de TI.

O curso é gratuito e on-line, tem duração de quatro meses, com dedicação de quatro horas por dia, cinco vezes por semana. Além da capacitação técnica, o curso abrange tópicos como autoconhecimento, ética, apoio para a elaboração de currículos e dicas de como enfrentar o desafio da entrevista em um processo seletivo para uma vaga de emprego.

A JA Rio Grande do Sul avalia a possibilidade de empréstimo de computadores e custeio da contratação do serviço de internet aos jovens que não possuírem o equipamento, dependendo da disponibilidade dos computadores em cada localidade. Em 2020, o TECH.JA foi um dos quatro vencedores do Prêmio Super-Heróis de Desenvolvimento, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por adaptar a metodologia do programa ao cenário da Covid-19 e fornecer computadores e subsídios de contratação de internet.

Vale destacar que a carreira na área de tecnologia é uma das mais promissoras no país, com a expectativa de uma demanda de 420 mil novas vagas até 2024, segundo a Brasscom, associação do setor. No entanto, a formação de novos profissionais não acompanha essa evolução, formando 46 mil novas pessoas com perfil tecnológico por ano.

Ao final do curso, os jovens receberão um certificado profissional de Suporte em TI emitido pelo Google, juntamente com a certificação da Junior Achievement Brasil. Os jovens também passam a integrar o banco de talentos das empresas parceiras, com a possibilidade de participar dos processos seletivos para as vagas disponíveis. As inscrições para o programa podem ser feitas pelo site www.jabrasil.org.br/ti até o dia 05 de agosto.

Requisitos para a participação no programa

– Ter entre 18 e 29 anos de idade;

– Ter concluído o ensino médio em escola pública;

– Não estar trabalhando formalmente (CLT, PJ, MEI e Jovem Aprendiz) ou estudando (em cursos de educação superior ou tecnólogos);

– Renda per capita de até dois salários mínimos.

