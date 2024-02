Economia Saiba como a redução dos juros básicos melhora o cenário de crédito no País

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

O Banco Central cortou mais 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros, que chega a 11,25%. (Foto: Beto Nociti/Banco Central)

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) anunciou nessa quarta-feira (31) queda de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, que chega a 11,25% na primeiro encontro de 2024. O indicador é o parâmetro que os bancos comerciais utilizam para oferecer crédito.

“Esse corte tem impactos importantes para as pequenas e médias empresas que têm um grande desafio de acesso ao crédito. Elas têm menos opções de empréstimos e capacidade de resposta aos juros altos, então a redução é especialmente boa”, diz Joelson Sampaio, professor de economia da Fundação Getulio Vargas (FGV).

André Sacconato, assessor econômico da FecomercioSP, concorda que o ambiente está melhorando para empreendedores brasileiros, mas recomenda cautela: “As condições estão melhores, mas eles não devem dar um passo maior que a perna. Vale arriscar caso exista uma perspectiva muito boa de um negócio, mas ainda não é o momento de fazer uma expansão muito grande.”

A Selic está sofrendo reduções desde agosto do ano passado, quando o BC aplicou o primeiro corte na taxa básica de juros desde 2020, também em 0,5 ponto percentual. O indicador estava estacionado em 13,75% havia um ano e encerrou o 2023 em 11,75%. Segundo o Boletim Focus, a previsão é que a taxa encerre 2024 em 9%.

Sampaio sugere que, com a expectativa de mais queda, o empreendedor adie o pedido de empréstimo. “Quem puder esperar terá taxas mais vantajosas no final do ano. Entretanto, muitas vezes, a necessidade vem antes. O melhor é sempre comparar as instituições financeiras para escolher a taxa de juros mais vantajosa.”

Certos indicadores colaboram para que a taxa básica de juros continue caindo, dizem os especialistas. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrou 2023 com alta acumulada de 4,62%, resultado que ficou dentro do intervalo da meta da inflação — 3,25%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima. A previsão do Boletim Focus é que o indicador termine o ano em 3,81%. Para 2025 e 2026, a expectativa é de 3,5%.

Pontos como a nova política industrial, anunciada na última semana, com o investimento de até R$ 300 bilhões em ações de neoindustrialização até 2026, ainda podem impactar o cenário.

“O BNDES fará uma expansão do crédito que, naturalmente, amplia a atividade econômica. Isso forçaria o Banco Central a ter uma taxa de juros mais elevada”, explica Pedro Paulo Bastos, professor associado do Instituto de Economia da Unicamp.

2024-01-31