Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Unidade Móvel de Panificação. (Foto: Divulgação)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) está, por meio da virtualidade, com um amplo portfólio de cursos a distância, e da mobilidade, através de suas unidades móveis, alcançando maior número de municípios e atendendo as novas demandas da indústria.

“A indústria 4.0 se impõe como realidade, mesmo que seu trajeto seja longo, e o Senai está buscando facilitar essa jornada das empresas”, explica o diretor-regional, Carlos Trein. Além disto, uma das afirmações da pandemia é o ensino a distância. “O Senai já vem se preparando com o desenvolvimento de tecnologias que facilitam o aprendizado como livro digital, simuladores, realidade aumentada, laboratório remoto, jogos interativos e ferramentas de comunicação síncrona”, conta.

Neste sentido, o portfólio conta com cursos EAD que inclui três específicos sobre a nova indústria:

Desvendando a indústria 4.0

Desvendando o Blockchain

Desvendando o Building Information Modeling (BIM).

As unidades móveis (umos) podem atender não só locais onde a instituição não tem estrutura, mas demandas customizadas para os setores industriais. Com 19 umos, o Senai-RS oferece cursos de Panificação e Confeitaria, Soldagem, Construção Civil, Automação Industrial, Confecção (Têxtil), Usinagem a Comando Numérico Computadorizado (CNC), Mecânica de Refrigeração e Mecânica Automotiva e Mecânica de Motocicletas.

Todas as unidades contam com máquinas e equipamentos de tecnologia de ponta e material didático que permitem capacitar e qualificar profissionais. “Por meio de suas unidades móveis o Senai-RS estabelece o compromisso permanente de que a educação profissional e o desenvolvimento técnico e tecnológico têm que estar ao alcance de todos. Este recurso possibilita ao Senai-RS chegar ao mais distante município do Estado, democratizando o acesso à profissão e atendendo às demandas da indústria do Rio Grande do Sul”, explica Trein.

Para saber mais sobre os cursos e unidades móveis, entre no site do Senai ou entre em contato pelo telefone: 0800 051 8555.

