Sesi-RS fecha o ano com mais de 10 milhões de atendimentos

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Escola Sesi de Ensino Médio Heitor José Müller , em Montenegro. (Foto: Divulgação/ Dudu Leal)

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) deverá concluir o ano de 2021 com 10,25 milhões de atendimentos em 9,5 mil empresas. No total, foram 400 mil pessoas atendidas em mais de 340 municípios do Rio Grande do Sul. “Batemos um recorde de atendimentos ao trabalhador”, destaca o superintendente regional do Sesi-RS, Juliano Colombo.

Neste ano, a atuação digital do Sesi-RS foi estratégica, contribuindo para que mais pessoas e localidades tivessem acesso aos serviços de Saúde e Educação disponibilizados pela organização. Ainda, o ano de 2021 foi marcado por eventos e homenagens no Sesi-RS. O Sesi Conecta Saúde teve mais de 26 mil inscritos e abordou temas que variaram da saúde mental à segurança no trabalho. E o Sesi Com@Ciência teve mais de 17,7 mil inscritos (de 24 estados) e 70 mil visualizações. Ambos foram realizados de forma virtual e já estão confirmados para 2022. Ainda em 2021, a Escola Sesi de Montenegro passou a ser Escola Sesi de Ensino Médio Heitor José Müller, em homenagem ao ex-presidente da FIERGS.

Outro assunto recorrente em 2021 foi a vacina. O Sesi atuou no apoio para o avanço da vacinação contra a Covid-19 em diversas cidades do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre e Caxias do Sul, seja por meio das suas estruturas físicas, como também pelas unidades móveis. “Em 2022 haverá a ampliação dos serviços de saúde. Promovemos a compra de 20 novas unidades móveis que se somam as 49 que já estão em atividade. Além disso, haverá um foco nas soluções digitais em saúde, que ficam evidenciadas por meios das nossas plataformas virtuais e que possibilitam a realização de serviços como a telemedicina, terapia on-line e de cursos sobre as Normas Regulamentadores (NRs)”, ressalta Colombo. No próximo ano, as iniciativas ligadas a saúde mental serão prioridade e buscarão, por meio dos atendimentos presenciais e virtuais, ampliar o número de pessoas e empresas atendidas.

Na educação, a Gestão e Formação Educacional será estratégica para o Sesi em 2022. O programa abrange todos os níveis da esfera educacional, da formação da gestão até o desenvolvimento de professores. Haverá também a inauguração do Instituto de Formação de Professores, em Porto Alegre. “Neste espaço teremos, entre outras atividades, um observatório de tendências que vai subsidiar as ações do programa”, conta Colombo. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) alcançou mais de 15,4 mil matrículas em 2021. Uma das novidades neste ano foi que o Sesi-RS, em parceria com a Secretaria Municipal de Caxias do Sul, assumiu essa modalidade de ensino no município. Para mais informações, clique aqui.

