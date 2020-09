Acontece Unimed Porto Alegre adota crachá humanizado

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Iniciativa tem como objetivo aproximar o paciente da equipe de atendimento. (Foto: Divulgação/Unimed Porto Alegre).

As equipes de profissionais da assistência da Unimed Porto Alegre, criaram uma forma para que o atendimento se tornasse mais humano e próximo, neste momento difícil de pandemia. Devido a isso, os funcionários da unidade de saúde desenvolveram crachás com fotos sorridentes, para que os pacientes consigam identificá-los. Para a coordenadora médica do Centro de Oncologia e Infusão da Unimed Porto Alegre, Fernanda Longhi, a ideia é vista com orgulho. “Fico muito contente em ver a equipe tendo esse tipo de iniciativa, que trouxe uma grande alegria para todos. As fotos coloridas com um sorriso no rosto de cada um transmitem muita simpatia”, afirma.

A responsável pela iniciativa, a enfermeira do Centro de Oncologia e Infusão da Unimed Porto Alegre, Luciana Matos, ressalta a importância do acolhimento. “Para a nossa segurança e dos pacientes, temos trabalhado com toda paramentação, o que, por outro lado, nos afasta e inibe nossas expressões mais conhecidas: o toque e o sorriso que acolhe e conforta. A ideia torna nossos sorrisos mais evidentes, para entregar aos pacientes um pouco do nosso carinho.”

A farmacêutica do Centro de Oncologia da Unimed Porto Alegre, Catiusce Lemes, também comentou sobre a importância do paciente se sentir acolhido. “Estamos vivendo um momento complicado e muito diferente daquilo que entendemos como normal. Fazer um atendimento humanizado nem sempre é uma tarefa fácil, e ter que transmitir o acolhimento apenas pelos olhos, nos trouxe um desafio maior. Estamos nos adaptando, e com certeza ter a nossa foto sorrindo permitiu que pudéssemos chegar mais próximo do paciente e transmitir a mensagem de que vai ficar tudo bem”.

