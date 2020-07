Economia As vendas no varejo brasileiro recuaram mais de 24% em junho em comparação com o mesmo mês do ano passado

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Pandemia da Covid-19 é a principal responsável pela queda. (Foto: Tânia Rego/Agência Brasilia)

As vendas no varejo brasileiro caíram 24,1% em junho de 2020, descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês do ano passado, devido à pandemia da Covid-19. É o que mostra o ICVA (Índice Cielo do Varejo Ampliado), calculado pela Cielo, empresa de tecnologia e serviços para o varejo. Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, a queda do ICVA foi de 22,9%.O calendário beneficiou levemente o resultado em junho em comparação com o mesmo mês do ano passado. Dessa forma, o ICVA deflacionado com ajustes de calendário ficou negativo em 24,9% enquanto o nominal, também com ajustes de calendário, foi de -23,8%.

“Embora ainda com uma grande queda em relação ao mesmo mês do ano passado, as vendas no Varejo experimentam recuperação pelo segundo mês consecutivo. Isso pode ser explicado em parte pela retomada gradual da atividade comercial. Aparentemente o pior da pandemia já passou. Destaca-se nessa recuperação o bloco de Bens Duráveis, que apresentou as maiores acelerações do mês. Os setores que mais chamam atenção são Móveis, Eletro e Lojas de Departamento e Vestuário. Em contrapartida, o setor de Serviços, apesar de leve recuperação, ainda apresenta quedas significativas no período”, afirma o superintendente-executivo de Inteligência da Cielo, Gabriel Mariotto.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou alta de 0,26% em junho. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação foi de 2,13%. Os grupos de Alimentação e Bebidas e Transportes foram os destaques da aceleração do índice no mês.Ao ponderar o IPCA pelos setores e pesos do ICVA, a inflação no varejo ampliado em junho foi de 1,6%em junho ante 1,5% em maio.

Descontada a inflação e feitos os ajustes de calendário, dois blocos (Bens Duráveis e Semiduráveis e Serviços) de setores apresentaram aceleração nas vendas. No primeiro bloco, o destaque foi o segmento de Móveis, Eletro e Departamento. No segundo, os setores de Turismo e Alimentação em Bares e Restaurantes, que, apesar de estarem com vendas em nível bem abaixo em relação ao mesmo período do ano passado, apresentaram recuperação em junho. Já o setor de Bens Não Duráveis apresentou ligeira desaceleração nas vendas, principalmente o setor de Supermercados e Hipermercados, embora ainda continue com vendas acima do patamar pré-crise.

Regiões

Todas as regiões registraram queda nas vendas em relação a junho de 2019. Segundo o ICVA deflacionado com ajuste de calendário, a região Sudeste apresentou a maior retração em junho de 2020: -28,4%. Na sequência aparecem as regiões Nordeste (-26,8%), Sul (-17,9%), Centro-Oeste (-16,1%) e Norte (-10,1%). Já o ICVA nominal – que não considera o desconto da inflação – com ajustes de calendário, o destaque também foi a região Sudeste: (-27,4%). Em seguida aparecem: Nordeste (-25,7%), Sul (-17,4%), Centro-Oeste (-15,6%) e Norte (-7,2%). As informações são da Cielo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia